Парень едва не бросил университет и три месяца жил в лесу. Теперь у него есть дом из глины и приятные воспоминания

Молодой человек увлёкся роликами про каменный век и жизнь в лесу. В какой-то момент парень решил построить свой собственный дом. Как сообщает Metro, сейчас 20-летний Луис Уильямсон получает образование в области управления бизнесом. С давних пор он любил смотреть разные видео. И однажды в 16 лет он наткнулся на блогеров, которые занимались примитивным строительством, используя технологии каменного века.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

Вдохновившись такими роликами, Луис отправился в родительский сад и начал там свои попытки воспроизвести увиденное. Через некоторое время Уильямсон понял, что рискует превратить территорию за домом в окопы, поэтому он выбрал для себя участок территории в лесу и стал проводить время там.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

Молодой человек так увлёкся, что первые три месяца практически безвылазно находился в лесу. Луис бродил в одних шортах, разводил костёр при помощи трения веток и даже создал глиняную печь, в которой обжигал горшки. За время такой жизни он стал крепче, а его ступни – жёстче. Молодой человек смог без проблем ходить по веткам и шишкам.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

Когда пришло время возвращаться в университет, Уильямсону было очень трудно, он даже завалил первый экзамен (позже благополучно его пересдал). Сидя на парах, парень думал только о своём доме, который строил из деревянных конструкций и глины.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

К сожалению для Луиса, заниматься строительством он мог только в выходные дни, когда приезжал домой к родителям. В будние дни приходилось учиться. Однако он был полон решимости завершить свой проект. В итоге Уильямсону удалось это сделать, потратив на всё 15 месяцев.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

«Мне стало грустно, когда я закончил строить дом. Но я испытал чувство выполненного долга. Я потратил на этот дом много времени и построил прочные отношения с природой, пока был с ней наедине. Проект изменил меня как человека, он придал мне уверенности и помог понять, что я могу сделать всё, что захочу», – поделился своими впечатлениями Луис.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK

Парень признался, что хотел бы заниматься подобным и дальше, но ему нужно быть реалистом. Поэтому Уильямсон планирует закончить учёбу, а потом будет искать способ объединить свои профессиональные знания со своими интересами, чтобы таким образом зарабатывать деньги.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Primeval UK