«Один дома» по-взрослому. Парень отстал от семьи и застрял в аэропорту без денег и телефона

Новости Великобритании. 24-летний британец, страдающий аутизмом, застрял в аэропорту Кипра и тем самым повторил судьбу Кевина из культового фильма «Один дома 2». Мама парня улетела домой, забыв сына в аэропорту греческого острова.

Джек практически пережил приключения главного героя комедии «Один дома». По информации Metro, семья Джека – мама и брат с сестрой – прибыли в аэропорт Кипра для отправления домой. В какой-то момент Джек почувствовал недомогание и его увел работник аэропорта в медицинский кабинет. В это время семья парня поднялась на борт самолета и ни о чем не волновалась. Как позже выяснилось, врач аэропорта обещала посадить Джека в бизнес-класс.

Пропажа молодого человека обнаружилась лишь после приземления семьи в Великобритании. Джека разыскивали около трех часов, после чего выяснилось, что парень вообще не летел в самолете, а остался на Кипре без документов и средств связи.

История Джека закончилась благополучно: он был доставлен к семье следующим рейсом в сопровождении специалиста туристической компании.