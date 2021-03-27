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«Никогда не сдавайтесь». Женщина рассказала о своём достижении и вдохновила пользователей соцсетей

27 марта 2021 09:21
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Женщина, которая в одиночку воспитывает четырёх детей, получила степень бакалавра радиологии. И для этого ей пришлось преодолеть множество трудностей. 

Пользовательница Reddit под ником Lordthesekids рассказала, что пробовала получить степень ещё в 2000 году, но из-за двух ураганов решила отказаться от этой мысли. Однако внутренняя потребность стать радиологом вынудила её попробовать ещё раз, когда Lordthesekids уже исполнилось 40 лет. 

«Никогда не сдавайтесь». Женщина рассказала о своём достижении и вдохновила пользователей соцсетей -1

Фото: reddit.com/user/lordthesekids

Женщина была самой взрослой в классе и даже старше некоторых учителей. После неудачных тестов Lordthesekids нередко плакала. Кроме того, за время учёбы в этот раз случились не только два урагана, но ещё пандемия и шторм. Также ушла из жизни её мама. 

По словам Lordthesekids, она одна после развода с мужем воспитывает четырёх детей, раньше у неё была зависимость, от которой женщина отказалась 14 лет назад. Несмотря на всё это, автор истории всё-таки закончила обучение и благополучно стала бакалавром незадолго до своего 42-летия. 

Lordthesekids добавила, что человек никогда не бывает слишком стар, чтобы сделать то, что ему хочется. Поэтому женщина призывает других людей не сдаваться. Пользователи соцсети поздравили Lordthesekids с её достижением и согласились с её словами. 

Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, у которого всё-таки не сложилось с учёбой. Но после провала экзаменов парень нашёл своё призвание – здесь подробнее

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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