«Никогда не сдавайтесь». Женщина рассказала о своём достижении и вдохновила пользователей соцсетей

Пользовательница Reddit под ником Lordthesekids рассказала , что пробовала получить степень ещё в 2000 году, но из-за двух ураганов решила отказаться от этой мысли. Однако внутренняя потребность стать радиологом вынудила её попробовать ещё раз, когда Lordthesekids уже исполнилось 40 лет.

Женщина, которая в одиночку воспитывает четырёх детей, получила степень бакалавра радиологии. И для этого ей пришлось преодолеть множество трудностей.

Женщина была самой взрослой в классе и даже старше некоторых учителей. После неудачных тестов Lordthesekids нередко плакала. Кроме того, за время учёбы в этот раз случились не только два урагана, но ещё пандемия и шторм. Также ушла из жизни её мама.

По словам Lordthesekids, она одна после развода с мужем воспитывает четырёх детей, раньше у неё была зависимость, от которой женщина отказалась 14 лет назад. Несмотря на всё это, автор истории всё-таки закончила обучение и благополучно стала бакалавром незадолго до своего 42-летия.

Lordthesekids добавила, что человек никогда не бывает слишком стар, чтобы сделать то, что ему хочется. Поэтому женщина призывает других людей не сдаваться. Пользователи соцсети поздравили Lordthesekids с её достижением и согласились с её словами.