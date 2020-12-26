Неожиданные повороты на каждом шагу. Что ждёт Близнецов в 2021 году?

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Близнецам?

Представителям третьего знака Зодиака год Быка подарит безграничность выбора. Прямо с января Близнецов ожидают такие необычные повороты, что будет сложно поверить, будто всё это способно вместиться в один год. Например, в зимние месяцы перестанет работать навык убеждения. Если обычно коммуникация всегда проходила успешно, то в январе-феврале придётся попробовать другой способ.

Зато уже весной ожидается приятный финансовый подъём. Это может быть как повышение зарплаты или премия, так и выигрыш в лотерею. Также весна – отличное время для разных приятных суматох. Если подружки зовут пробежаться по магазинам – надо, просто надо. Если друзья собрались сплавиться на байдарках – возьмите отгул и отправляйтесь с друзьями.

Летом у Близнецов ожидаются нервные рабочие деньки. Коллеги могут упрекать в том, что представители третьего знака Зодиака или слишком мало работают и спихивают свои дела на других, или слишком много, и мешают тем, что вмешиваются в чужие дела. Близнецам не стоит обижаться, просто в тёплое время года всем хочется лежать на пляже, а не строить небоскрёбы. Если представители данного знака Зодиака будут терпеливы, то не только заслужат уважение, но и смогут проявить себя во всей красе.

Осень и зима пройдут спокойно, больше никаких проблем на работе, друзья и родственники отдохнули душой и телом, так что готовы прийти на помощь в любой момент, а также будет возможность просто посидеть в приятной компании за чашечкой чая. Чтобы Близнецы совсем уж не расслаблялись, Бык приготовил парочку судьбоносных встреч и на конец года. Кстати, несмотря на разные мелкие неприятности, в целом 2021-й пройдёт для Близнецов весело.