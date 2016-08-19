Нажми на кнопку, получишь результат: в чём настоящий смысл онлайн-тестов?

В бывшем кавалере скрывается огненный дракон, а Джонни Депп оказался самым подходящим женихом для соседки. Кто бы мог ожидать от программиста и учительницы. Но – всю свою подноготную раскрывают люди при помощи всяческих тестов, которые в последнее время заполонили соцсети. Результатами многие гордо делятся на своих страничках. Несмотря на то, что зачастую в таких тестах вопросы и выводы абсолютно не связаны, а порой и сама идея абсурдна.



Источник: Facebook

Познавательный аспект. Копаться в себе – дело и так преимущественно женское, а в виртуальном самотестировании приобретает невиданный размах. По личным наблюдениям, в Фэйсбуке за месяц из почти 400 «френдов» результатами тестов поделились около полусотни женщин. А вот мужчин - всего двое, причём сразу извинившихся за это преступление (орфография авторов сохранена): «Простите, надеюсь, что это первый и последний тест в моей ленте (завтра удалю), но очень смешно получилось:))»



Источник: Facebook

Стыдиться нельзя хвалиться В ленте Анны (имя по просьбе героини изменено) где-то раз в месяц бурный всплеск – минимум пять результатов странных тестов. Все теперь знают, кто пойдет ради неё на преступление, какой напиток описывает её лучше всего, какой она национальности в глубине души.



Источник: Facebook

А человек уже, мягко говоря, взрослый - 35 лет. К тому же серьёзный, успешный и семейный: руководитель в сфере коммуникаций, муж и двое детей. Удивительно, как время-то на тесты находит. Оказалось, считает их… полезными! - Как правило, смотрю не на название теста, а на выводы, «неправильные» не публикую. Делюсь только теми результатами, которые меня могут выгодно подать или привлечь внимание определенных людей. Легкий способ создать правильный образ в глазах окружающих! Тесты: вред или польза? Но стоит ли так работать над имиджем? Ведь, на самом деле, выходит антиреклама - стоит кликнуть на сам тест и видишь, что вопросы совершенно не коррелируются с результатами. Вот манит интригой заголовок «Какой ты национальности в глубине души?». Пробуем отыскать логику в вопросах этой мини-анкеты:



Источник: Facebook

Если очень захотеть, в некоторых вопросах можно найти смысл. Цвет, возможно, отображён на флаге в «твоей» стране. Вопрос: «Какой день недели ты ненавидишь?» также вполне себе оправдан. Вдруг, в условной стране это общепризнанный нелюбимый день. Даже внушает оптимизм – календарь там есть, значит, не проклятый остров твоя судьба. «Как ты относишься к дождливым дням?», – очень даже обоснованный вопрос, ведь количество осадков – признак климата региона! Но фантазия заканчивается на попытке установить взаимосвязь национальности и вопроса:

Надёжный, как цветок и дракон в пробке Открываем ещё несколько тестов. Тому, который определяет, какой ты дракон, вроде как, положено быть шуточным. А начинается он с вопроса: «Если бы у тебя был выбор выбрать профессию, какую из перечисленных ты бы выбрал?». Любой дракон зависнет над этим троекратным выбором. Да и ответов пара десятков, особенно порадовал «инспектор ГАИ». Идеальная работа для дракона. А далее убеждаемся, что это только в нашем понимании мухи с котлетами и драконы с дорогами существуют по отдельности. Следующий вопрос: «Когда ты попадаешь в пробку на дорогах, как ты реагируешь?». Логичен ответ: «Облетел бы, я же дракон», - но такого нет. Возможно, здесь параллели со степенью разъярённости водителя в такие моменты. Может, кто-то да мечтал в пробке стать драконом огнедышащим и испепелить всё вокруг?



Источник: goodfon.ru

Посмотрим – в прямом смысле – на тесты, анализирующие фотографии. Всё просто – отвечать ни на что не надо, программа сама выбирает снимки. Конечно, когда в тесте «Пять самых красивых друзей» выпадают фотографии твоих начальников – это может быть им лестно, тут расчёт Анны верен. Но вот тест «Кто вошёл бы в твою банду» – и программа выбирает не проверенных друзей, а случайных знакомых. Просто тех, с кем есть совместные фото. Следующая загадка – выбрать три главные стороны личности. Странно, как это можно определить по фото. Наверное, по глазам читается.



Источник: Facebook

Впрочем, здесь и глаз особо не видно. Выбраны абсолютно случайные снимки, даже не те, где больше «лайков». Пытаемся проанализировать, по каким принципам к фото подбираются слова – «надёжный», как цветок, «честный», как дерево, «справедливый» в компании коллег? Логикой и не пахнет. Но вот Елена (имя по просьбе героини изменено) часто делится такими картинками о себе.



Источник: Facebook

- Это больше похоже на игру. Тесты эти серьезно не воспринимаю. Есть такие, которые немного затрагивают психологические аспекты, но это - один из ста... Но мне нравится проходить эти опросы, пусть даже шуточные. Поднимаю себе настроение - у меня сейчас небольшой кризис: два высших образования, но чувствую, что не своим делом занимаюсь, а жизнь проходит... Елене – 46 лет, крепкая семья и достойная работа – во всяком случае, так казалось. А у неё кризис. Может, по тому, сколько человек публикует результатов тестов, по их содержанию, можно оценить психологическое состояние - возможно, ему поддержка нужна?



Источник: Facebook

«Любовь к онлайн-тестам свидетельствует о нехватке внимания»: психолог Те, кто постоянно обнародует итоги онлайн-тестирования, как минимум, рассчитывает на получение внимания, считает психолог, директор тренингового центра «Квадратный Апельсин» Василий Пронь.



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