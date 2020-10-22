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Мужчина жил в страхе 30 лет. Узнав правду, он не смог сдержать слёзы

22 октября 2020 07:27
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Мужчина 30 лет думал, что является возможным преступникам. Но когда он пришёл в полицию и честно во всём признался, оказалось, что его никто и не считал подозреваемым. 

Как сообщает Global Times, в 1990 году китаец по фамилии Чжоу стал участником массовой драки в Иньчуане. Мужчина не помнил, травмировал ли он кого-нибудь перед тем, как ушёл домой. Но когда на следующее утро он проходил мимо места драки, там были полицейские. 

Чжоу испугался, что стал фигурантом уголовного дела. Боясь попасть в тюрьму, житель Китая сбежал. После этого он 30 лет опасался, что его могут найти. Он переезжал с места на место, перебивался случайными подработками. Временами он где-нибудь задерживался, работая в шахте или на кирпичных заводах. 

За все эти 30 лет Чжоу так и не завёл семью, мало общался со старыми знакомыми и родственниками. Он даже не был на похоронах своих родителей. Наконец, когда ему исполнилось 52 года, Чжоу понял, что больше так не может и пошёл в полицию. 

Житель Китая честно рассказал обо всём правоохранителям. Каково же было его удивление, когда сотрудники полиции сказали, что Чжоу не числится в розыске. Поняв, как много он упустил за эти 30 лет страха, Чжоу расплакался. 

Ранее мы рассказывали о мужчине, который обижался 23 года. Однажды он спас девушек от хулиганов, пострадал, а спасённые даже не сказали ему «спасибо» (подробнее здесь). 

# Необычное # калейдоскоп

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