Мужчина жил в страхе 30 лет. Узнав правду, он не смог сдержать слёзы

Мужчина 30 лет думал, что является возможным преступникам. Но когда он пришёл в полицию и честно во всём признался, оказалось, что его никто и не считал подозреваемым.

Как сообщает Global Times, в 1990 году китаец по фамилии Чжоу стал участником массовой драки в Иньчуане. Мужчина не помнил, травмировал ли он кого-нибудь перед тем, как ушёл домой. Но когда на следующее утро он проходил мимо места драки, там были полицейские.

Чжоу испугался, что стал фигурантом уголовного дела. Боясь попасть в тюрьму, житель Китая сбежал. После этого он 30 лет опасался, что его могут найти. Он переезжал с места на место, перебивался случайными подработками. Временами он где-нибудь задерживался, работая в шахте или на кирпичных заводах.

За все эти 30 лет Чжоу так и не завёл семью, мало общался со старыми знакомыми и родственниками. Он даже не был на похоронах своих родителей. Наконец, когда ему исполнилось 52 года, Чжоу понял, что больше так не может и пошёл в полицию.

Житель Китая честно рассказал обо всём правоохранителям. Каково же было его удивление, когда сотрудники полиции сказали, что Чжоу не числится в розыске. Поняв, как много он упустил за эти 30 лет страха, Чжоу расплакался.