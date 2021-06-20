Мужчина работает моделью для души и разбивает женские сердечки. А вообще он учитель математики

Мужчина является моделью популярного бренда, но до сих пор мыслями он с математикой. И его бывшие студенты не забывают про классного преподавателя.

Фото: instagram.com/pietroboselli

Ныне 32-летний Пьетро Боселли из итальянского города Верона прославился ещё в 2016 году. Студенты Университетского колледжа Лондона, где мужчина преподавал математику, тайком фотографировали своего учителя и публиковали его снимки в соцсетях.

Фото: instagram.com/pietroboselli

Когда люди увидели фотографии, они не могли поверить, что этот парень – математик, а не модель. Сотрудники модных брендов одежды решили исправить эту ситуацию. И следующие несколько лет Боселли успешно сотрудничал с разными компаниями, выступая в роли фотомодели.

Фото: instagram.com/pietroboselli

Однако Пьетро не смог отказаться от своей любви к преподаванию, только изменил формат – теперь он снимает познавательные ролики в соцсетях.

Фото: instagram.com/pietroboselli

В 2020 году итальянец в очередной раз привлёк к себе внимание, выпустив видео, в котором рассказывает о том, что представляет из себя любовь. По словам Боселли, она похожа на шоколадный торт, но в то же время – это скорее система мотивации человека, а не абстрактное чувство.

Фото: instagram.com/pietroboselli