Мужчина простил родственникам долги, а они обиделись и предложили вернуть

Мужчина с лёгким сердцем давал друзьям и родственникам деньги в долг, но они не спешили возвращать. Тогда парень решил просто отпустить и забыть.

Как сообщает VNExpress, 32-летний житель Вьетнама Нгуен Ван Минь решил на всякий случай составить завещание. В нём он выделил семь пунктов, первый из которых гласил: «Списать все заёмные долги».

Нгуен пояснил, что в основном в долг у него брали друзья и братья, которые возвращали эти деньги долгие годы и с трудом. Хотя Ван Минь давал относительно небольшие суммы, совокупная задолженность составила около 17 тысяч малайзийских ринггитов или 100 миллионов донгов [4,1 – 4,3 тысячи долларов. Прим. ред.].

Нгуен решил простить долги, поскольку из-за коронавируса многие его знакомые оказались в трудном финансовом положении. Мужчина не хотел, чтобы они беспокоились ещё и из-за необходимости возвращать долги.