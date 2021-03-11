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Мужчина простил родственникам долги, а они обиделись и предложили вернуть

11 марта 2021 13:55
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Мужчина с лёгким сердцем давал друзьям и родственникам деньги в долг, но они не спешили возвращать. Тогда парень решил просто отпустить и забыть.

Как сообщает VNExpress, 32-летний житель Вьетнама Нгуен Ван Минь решил на всякий случай составить завещание. В нём он выделил семь пунктов, первый из которых гласил: «Списать все заёмные долги».

Нгуен пояснил, что в основном в долг у него брали друзья и братья, которые возвращали эти деньги долгие годы и с трудом. Хотя Ван Минь давал относительно небольшие суммы, совокупная задолженность составила около 17 тысяч малайзийских ринггитов или 100 миллионов донгов [4,1 – 4,3 тысячи долларов. Прим. ред.].

Нгуен решил простить долги, поскольку из-за коронавируса многие его знакомые оказались в трудном финансовом положении. Мужчина не хотел, чтобы они беспокоились ещё и из-за необходимости возвращать долги.

Мужчина простил родственникам долги, а они обиделись и предложили вернуть -1

Фото: vnexpress.net 

Однако друзья и родственники обиделись. Они подумали, что это способ пристыдить их. Двоюродный брат Ван Миня пришёл к нему и спросил, зачем тот написал завещание, если ему всего чуть больше 30 лет. Кроме того, кузен пообещал, что скоро вернёт деньги. В результате Нгуену пришлось долго объясняться, чтобы его правильно поняли.

Что интересно, вторым пунктом мужчина обозначил, что не претендует на наследство родителей, а хочет поровну разделить его между двумя младшими братьями. Своё решение Ван Минь объяснил тем, что ему повезло получить более хорошее образование, поэтому у него больше возможностей обеспечивать себя. Была и ещё одна причина.

«Я видел, как мои отец и дядя часто ссорились из-за раздела собственности. Я хочу, чтобы мы с братьями не повторяли этого, мы должны сделать шаг вперёд», – добавил мужчина.

Нгуен работает фрилансером – он переводчик. Супруга Ван Миня работает в офисе, пара вместе воспитывает двухлетнего сына. И хотя денег в семье совсем немного, женщина спокойно отнеслась к решению мужа.

Ранее мы рассказывали про парня, который тоже живёт с лёгким сердцем. Его поступки осветили день многодетной матери – подробнее здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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