Мужчина показал покупку жены и рассмешил пользователей соцсетей. Всё потому что желание приобретать ненужные вещи знакомо всем

Мужчина привык к тому, что его супруга регулярно покупает вещи, которые почти не имеют практической ценности. Однако в этот раз покупка была настолько необычной, что парень захотел рассказать об этом в соцсетях.
«Моя жена и раньше заказывала бессмысленную ерунду, но это просто вершина. Подставка для губки для мытья посуды», – написал Аарон Саутард на своей странице в Twitter.
Мужчина добавил, что после покупки они больше вообще не прикасались к этой губке, потому что боятся испачкать подставку.
Фото: twitter.com/southard01
Хотя Аарон ожидал, что его публикация вызовет смех, такого эффекта он не предвидел. Запись набрала десятки тысяч ретвитов, сотни тысяч лайков и полторы тысячи комментариев.
Часть пользователей предсказуемо посмеялась над ситуацией, но другие сказали страшное слово: «Хочу!» Вероятно, теперь в некоторых семьях мужья будут злиться на Саутарда за то, что их жёны покупают ненужные вещи.
Кстати, ранее мы рассказывали про женщину, которой тоже тяжело устоять перед желанием что-нибудь купить. Но из-за действий курьера она оказалась заперта в доме – здесь подробности.