Мужчина показал покупку жены и рассмешил пользователей соцсетей. Всё потому что желание приобретать ненужные вещи знакомо всем

Мужчина привык к тому, что его супруга регулярно покупает вещи, которые почти не имеют практической ценности. Однако в этот раз покупка была настолько необычной, что парень захотел рассказать об этом в соцсетях.

«Моя жена и раньше заказывала бессмысленную ерунду, но это просто вершина. Подставка для губки для мытья посуды», – написал Аарон Саутард на своей странице в Twitter.

Мужчина добавил, что после покупки они больше вообще не прикасались к этой губке, потому что боятся испачкать подставку.