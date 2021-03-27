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Мужчина показал покупку жены и рассмешил пользователей соцсетей. Всё потому что желание приобретать ненужные вещи знакомо всем

27 марта 2021 11:05
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Мужчина привык к тому, что его супруга регулярно покупает вещи, которые почти не имеют практической ценности. Однако в этот раз покупка была настолько необычной, что парень захотел рассказать об этом в соцсетях. 

«Моя жена и раньше заказывала бессмысленную ерунду, но это просто вершина. Подставка для губки для мытья посуды», – написал Аарон Саутард на своей странице в Twitter. 

Мужчина добавил, что после покупки они больше вообще не прикасались к этой губке, потому что боятся испачкать подставку. 

Мужчина показал покупку жены и рассмешил пользователей соцсетей. Всё потому что желание приобретать ненужные вещи знакомо всем -1

Фото: twitter.com/southard01

Хотя Аарон ожидал, что его публикация вызовет смех, такого эффекта он не предвидел. Запись набрала десятки тысяч ретвитов, сотни тысяч лайков и полторы тысячи комментариев. 

Часть пользователей предсказуемо посмеялась над ситуацией, но другие сказали страшное слово: «Хочу!» Вероятно, теперь в некоторых семьях мужья будут злиться на Саутарда за то, что их жёны покупают ненужные вещи. 

Кстати, ранее мы рассказывали про женщину, которой тоже тяжело устоять перед желанием что-нибудь купить. Но из-за действий курьера она оказалась заперта в доме – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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