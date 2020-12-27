Мужчина подошёл к молодой девушке и испугался. Она говорила на русском языке

Мужчина подошёл к случайной прохожей, потребовал денег и грубо её толкнул. Услышав русскую речь, незнакомец предпочёл ретироваться.

Этот случай произошёл с российской моделью Анной Лесун. Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2012» сейчас живёт и работает в Нью-Йорке. Утро 26 декабря произвело на девушку сильное впечатление, о котором она рассказала в «сторис» на своей странице в Instagram.

«Очень хорошо одетый молодой человек подошёл ко мне и попросил денег. Когда я ответила «Извините, нет», он начал вести себя агрессивно, сказал, что ударит мою собаку, и начал приближаться ко мне», – начала рассказывать Лесун.