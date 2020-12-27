Мужчина подошёл к молодой девушке и испугался. Она говорила на русском языке
Мужчина подошёл к случайной прохожей, потребовал денег и грубо её толкнул. Услышав русскую речь, незнакомец предпочёл ретироваться.
Этот случай произошёл с российской моделью Анной Лесун. Победительница конкурса «Мисс Екатеринбург-2012» сейчас живёт и работает в Нью-Йорке. Утро 26 декабря произвело на девушку сильное впечатление, о котором она рассказала в «сторис» на своей странице в Instagram.
«Очень хорошо одетый молодой человек подошёл ко мне и попросил денег. Когда я ответила «Извините, нет», он начал вести себя агрессивно, сказал, что ударит мою собаку, и начал приближаться ко мне», – начала рассказывать Лесун.
Фото: instagram.com/anyalesun
Далее незнакомец продемонстрировал кулак, которым затем несильно толкнул девушку. Анна отпихнула парня, попутно начав ругаться на русском языке. От такого поворота мужчина ошалел, оскорбил девушку и решительно скрылся.
По словам Лесун, она совсем не испугалась, хотя понимала, что парень значительно сильнее, чем она. Дело было в том, что Анна сильно удивилась, ведь ни один мужчина никогда не пытался ударить её, и ситуация, когда парень просит у неё денег, является для девушки чем-то невероятным.
Фото: instagram.com/anyalesun
«Но теперь я хочу быть уверена, что смогу защитить себя. Так что я поищу, где можно потренировать навыки самообороны», – подвела итог Лесун.
Кстати, ранее мы рассказывали про девушку, которая до 20 лет была хрупкой и страдала с паническим расстройством. Потом ей это надоело, и она стала бодибилдершей (здесь подробности).