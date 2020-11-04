Мужчина нашёл невероятно редкую черепаху. Но отличить её от сыра сможет не каждый
Мужчина увидел в пруду что-то яркого-жёлтого цвета. Оказалось, что это черепаха с альбинизмом.
Пользователь Twitter Дебашиш Шарма разместил на своей странице фотографии с необычной рептилией и пояснил, что увидел животное в индийском городе Бардхаман.
Фото: twitter.com/deva_iitkgp
Шарма выяснил, что это индийская лопастная черепаха с крайне редко встречающейся мутацией.
Фото: twitter.com/deva_iitkgp
Однако пользователей соцсети больше всего заинтересовал не альбинизм рептилии, а её цвет. Многие комментаторы отметили, что черепаха выглядит так, словно яйцом, из которого она вылупилась, было манго. Другие пошутили, что без очков легко приняли бы животное за ломтик сыра.
Фото: twitter.com/deva_iitkgp
Ранее пользователей соцсетей впечатлила необычная птица. У неё оперение и мужской, и женской особи одновременно (здесь подробности).