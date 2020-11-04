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Мужчина нашёл невероятно редкую черепаху. Но отличить её от сыра сможет не каждый

04 ноября 2020 11:34
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Мужчина увидел в пруду что-то яркого-жёлтого цвета. Оказалось, что это черепаха с альбинизмом.

Пользователь Twitter Дебашиш Шарма разместил на своей странице фотографии с необычной рептилией и пояснил, что увидел животное в индийском городе Бардхаман.

Мужчина нашёл невероятно редкую черепаху. Но отличить её от сыра сможет не каждый -1

Фото: twitter.com/deva_iitkgp 

Шарма выяснил, что это индийская лопастная черепаха с крайне редко встречающейся мутацией.

Мужчина нашёл невероятно редкую черепаху. Но отличить её от сыра сможет не каждый -4

Фото: twitter.com/deva_iitkgp 

Однако пользователей соцсети больше всего заинтересовал не альбинизм рептилии, а её цвет. Многие комментаторы отметили, что черепаха выглядит так, словно яйцом, из которого она вылупилась, было манго. Другие пошутили, что без очков легко приняли бы животное за ломтик сыра.

Мужчина нашёл невероятно редкую черепаху. Но отличить её от сыра сможет не каждый -7

Фото: twitter.com/deva_iitkgp 

Ранее пользователей соцсетей впечатлила необычная птица. У неё оперение и мужской, и женской особи одновременно (здесь подробности).

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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