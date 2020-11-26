Медведица заслужила почёт, уважение и воинское звание. Понадобилось всего лишь вовремя родиться
Медведица по имени Джуно отпраздновала свой пятый день рождения и была повышена в звании до старшего капрала (master corporal).
Как сообщается на сайте зоопарка в Торонто, медведица родилась 11 ноября 2015 года, в День памяти павших. Животное назвали в честь одной из самых успешных канадских военных операций во Второй мировой войне – высадки на «Джуно-Бич».
В 2016 году Джуно показали посетителям зоопарка, а также произвели в рядовые. Так она стала единственной белой медведицей, которая несёт службу в армии Канады. Похоже, зверь достаточно хорошо справляется со своими обязанностями, поскольку совсем недавно он был повышен в звании до старшего капрала.
Сейчас Джуно всё ещё является молодой медведицей, особенно в сравнении с мамой и тётей. Постепенно животное становится более общительным с сородичами и людьми.
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