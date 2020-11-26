Медведица заслужила почёт, уважение и воинское звание. Понадобилось всего лишь вовремя родиться

Медведица по имени Джуно отпраздновала свой пятый день рождения и была повышена в звании до старшего капрала (master corporal).

Как сообщается на сайте зоопарка в Торонто, медведица родилась 11 ноября 2015 года, в День памяти павших. Животное назвали в честь одной из самых успешных канадских военных операций во Второй мировой войне – высадки на «Джуно-Бич».