Майк, который хотел стать археологом: бездомные в образе тех, кем мечтали стать в детстве

Если сравнить бедного человека и богатого, то у бедного есть явное преимущество: он всё ещё надеется, что деньги могут сделать его счастливым. Или не деньги? Фрэнк мечтал стать военным.

The Prince and the Pauper («Принц и нищий»): известный роман Марка Твена получил довольно неожиданное переосмысление в одноимённом цикле работ американского фотографа. Гория Манолэч представил серию портретов бездомных Сан-Франциско. На каждом снимке два образа: нынешний и тот, который представляет их детскую мечту. Таким образом Манолэч борется с многочисленными стереотипами о людях, которые по тем или иным причинам остались без крыши над головой. Генри мечтал стать моряком.

Автор планирует развить проект и издать книгу, поэтому начал собирать средства на сайте Indiegogo. За месяц он рассчитывает получить около 9 тысяч долларов.

Хани мечтала стать инструктором по дайвингу.

Письмо Гории: Я собираю деньги, чтобы издать книгу о мечтах бездомных. Я пытаюсь изменить восприятие, стереотип, который о них сложился. Я пришёл к выводу, что есть общее неверное мнение – бездомные люди психически больны, ленивы и так далее. Я надеюсь, что мой проект добавит справедливости в этот вопрос и станет частью более крупного движения, в котором социальная система будет пытаться отвечать потребностям людей, а не люди – потребностям системы. Тэмми мечтала стать звездой.

Мой проект о мечтах людей, которые забыли о том, как мечтать, или просто не могут это делать. В их жизни наступил момент, когда они оказались без еды, воды, места, чтобы помыться. Банк забрал их дома, их разум в смятении от ужасов войны или они находятся в розыске полицией за неоплаченный счёт. Теперь представьте, что вы находитесь на их месте и хотите мечтать. Мак Кайас мечтал стать клоуном.

Моя книга будет о таких людях в момент, когда у них есть место для мечтаний и разговоров об их проблемах. Место, в котором они могут ничего не бояться. В нём вы увидите прекрасных людей с хорошим сознанием. Шэд мечтал стать полицейским.

На выставке картин Джима Голдберга «Rich and Poor» в Сан-Франциско я увидел контраст между фотографиями и словами, написанными на них. Эти подписи помогли мне осознать, что фотографии не могут рассказать правду. Или, по крайней мере, не всю: они просто показывают правду фотографа. Билл мечтал стать успешным человеком.

Тогда я завёл личный разговор, который дал мне необходимый контекст, которого нет в обычных портретах. Один из моих любимых портретов, «Мать-иммигрант» Доротеи Ланж, по-моему, показывает близкую копию человека. Он даёт верное представление, и я думаю это из-за состояния зрителя. Вы видите кого-то или что-то под необычным углом или с неудачной дистанции. Попс мечтал стать поваром.

Думаю, что цель моего проекта – показать бездомных людей в невероятном виде и на невероятном расстоянии. Какое-то время я был фотографом и в течение многих лет задавался вопросом: как я могу помочь кому-то фотографией? Для меня парадоксально то, что снимок голодного ребёнка и стервятника, который ждёт его смерти, берёт Пулитцеровскую премию. Дженнифер мечтала служить в полиции.

Через некоторое время я понял, что фотография, как запись, может изменять умы людей и решать проблемы. Это именно то, что необходимо, когда речь идёт о бездомных. Однажды я привёл Хани, женщину из моего проекта, в центр для бездомных, чтобы она могла поспать не в парке. Она рассказала, что когда, например, едет в лифте или находится в другом общественном месте, матери прячут от неё своих детей. Хотя моя трёхлетняя дочь помогала мне, когда я делал этот проект, я могу понять беспокойство этих родителей. Майкл мечтал стать рыбаком.

Потому что я знаю, что это может быть проблемой. Да, я помогал людям, которых я фотографировал, столько, сколько мог: продукты питания, деньги, места для сна, одежда, ящик для инструментов (для ремонта автомобиля). Я начал этот проект для одного социального класса, и у меня не было больших ожиданий. Но теперь я чувствую, что вся работа по нему должна быть собрана в книгу. Спасибо, и, пожалуйста, поделитесь,

Гория Макс мечтал стать шахтёром.

Это не первая известная работа Манолэча. В Сан-Франциско во время учебы он создал несколько серий фотографий, благодаря которым получил свои первые крупные фотонаграды: первое место на международном «Photography Awards»; первое место на «Book proposal at Prix de la Photographie» (Париж); поощрительный приз в групповой выставке «Периметр мира» в галерее Райко; первое место на «Longford art photography - Expressions portrait competition and exhibition». Также он был номинирован на «Felix Schoeller Photo Award». Шляпник (прозвище) мечтал стать пилотом.