Ленивое начало и прекрасное завершение. Каким будет 2021 год для Водолеев

Год подходит к концу, наступает пора праздников и предвкушения чуда. После не самого удачного 2020-го всем хочется верить, что 2021-й не разочарует. Год пройдёт под покровительством белого металлического Быка.

Что он сулит Водолеям?

Начало года мало чем сможет удивить представителей одиннадцатого знака Зодиака. Что бы ни происходило, Водолеи уже пять раз просчитали любые события у себя в голове. Впрочем, один момент может всё-таки удивить – круг общения сократится. И дело вовсе не в Водолеях, просто другие знаки Зодиака будут слишком заняты своими хлопотами.

Весной Водолеи почувствуют прилив сил, солнечный свет и витамин D сделают своё дело. Но не спешите заниматься всем и сразу, гораздо лучшие результаты вы получите, если сфокусируетесь всего на нескольких задачах одновременно. Почему на нескольких? Потому что на одной задаче представители одиннадцатого знака Зодиака концентрироваться в принципе неспособны.

Летом Водолеев ждут перемены – это повод радоваться. Даже если некоторые изменения на первый взгляд покажутся так себе, помните: если закрылась одна дверь, открывается другая. Смело идите навстречу приключениям: здоровье не подведёт, денег хватит, а найти попутчиков, если будет желание, дело несложное.

Осень и зима отлично подходят для душевных разговоров. Поговорите с близкими людьми, узнайте про их планы на будущее. Такое общение поможет не только лучше понять вторую половинку, друзей и родственников, но и улучшить отношения с ними. И не забывайте во время разговоров про чашку горячего чая, ведь наступает пора простуд, так что лучше поберечься. К концу года никаких серьёзных проблем у Водолеев не останется, даже если они были в течение года. Веселитесь и готовьтесь к праздникам.