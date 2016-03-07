Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце
Шону Эссаяку, маленькому жителю Канады, очень повезло. Он еще кроха, а уже обзавелся верным другом.
Двухлетняя черно-белая кошка по имена Панда готова проводить с мальчиком сутки напролет. Кошка и малыш неразлучны. По словам мамы Шона, питомец сторожит сон маленького мальчика и выказывает недовольство, когда в это время в доме кто-то громко ходит или позволяет себе разговаривать по телефону.
Панда полюбила Шона еще до того, как он появился на свет.
Она постоянно лежала, прижавшись к животу будущей мамы, и всегда громко мурлыкала, словно повествуя на своем кошачьем языке.
Лил:
Когда живот стал расти, Панда даже начала обхватывать его лапками, как будто обнимала.
Дружба маленького мальчика и кошки настолько растрогала пользователей социальный сетей по всему миру, что кто-то из них всерьез задумался о том, чтобы завести питомца в своем доме.
У родителей Шона три кошки, но так ведет себя только Панда.
На прошлой неделе еще одна история и растрогала, и шокировала одновременно.
Родители пятилетнего Марка уверены: благодаря питомцу по кличке Алфи сына удалось спасти от слепоты.
Алфи рядом с мальчиком с самого его рождения. Родители никак не могли объяснить, почему их питомец практически всегда ходит справа от малыша.
«Совпадение», – думали мама и папа Марка. Но в какой-то момент, посовещавшись с родственниками, усомнились в своих предположениях. То, что выяснилось во время обследования, лишило молодую маму дара речи. Здесь продолжение.