Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце

Панда полюбила Шона еще до того, как он появился на свет.

Двухлетняя черно-белая кошка по имена Панда готова проводить с мальчиком сутки напролет. Кошка и малыш неразлучны. По словам мамы Шона, питомец сторожит сон маленького мальчика и выказывает недовольство, когда в это время в доме кто-то громко ходит или позволяет себе разговаривать по телефону.

Шону Эссаяку, маленькому жителю Канады, очень повезло. Он еще кроха, а уже обзавелся верным другом.

Она постоянно лежала, прижавшись к животу будущей мамы, и всегда громко мурлыкала, словно повествуя на своем кошачьем языке.



Лил:

Когда живот стал расти, Панда даже начала обхватывать его лапками, как будто обнимала.

Дружба маленького мальчика и кошки настолько растрогала пользователей социальный сетей по всему миру, что кто-то из них всерьез задумался о том, чтобы завести питомца в своем доме.