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Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце

07 марта 2016 16:07
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Шону Эссаяку, маленькому жителю Канады, очень повезло. Он еще кроха, а уже обзавелся верным другом.

Двухлетняя черно-белая кошка по имена Панда готова проводить с мальчиком сутки напролет. Кошка и малыш неразлучны. По словам мамы Шона, питомец сторожит сон маленького мальчика и выказывает недовольство, когда в это время в доме кто-то громко ходит или позволяет себе разговаривать по телефону.

Панда полюбила Шона еще до того, как он появился на свет.

Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце -1

Она постоянно лежала, прижавшись к животу будущей мамы, и всегда громко мурлыкала, словно повествуя на своем кошачьем языке.

Лил:
Когда живот стал расти, Панда даже начала обхватывать его лапками, как будто обнимала.

Дружба маленького мальчика и кошки настолько растрогала пользователей социальный сетей по всему миру, что кто-то из них всерьез задумался о том, чтобы завести питомца в своем доме.

Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце -4


У родителей Шона три кошки, но так ведет себя только Панда.

На прошлой неделе еще одна история и растрогала, и шокировала одновременно.

Родители пятилетнего Марка уверены: благодаря питомцу по кличке Алфи сына удалось спасти от слепоты.

Алфи рядом с мальчиком с самого его рождения.  Родители никак не могли объяснить, почему их питомец практически всегда ходит справа от малыша.

Кошка Панда растрогала пользователей соцсетей: она души не чает в трехмесячном младенце -7

«Совпадение», – думали мама и папа Марка. Но в какой-то момент, посовещавшись с родственниками, усомнились в своих предположениях. То, что выяснилось во время обследования, лишило молодую маму дара речи. Здесь продолжение.

# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп

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