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Компьютерный глюк: более 10 лет ферма в Канзасе считалась самым страшным местом в США

27 апреля 2016 12:16
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Новости США. В часе езды от Уичита, штат Канзас, есть маленький городок Потвин. Одна местная ферма претерпела здесь множество неудач и собрала целый снежный ком проблем.

Семейство Вогельман владеет участком более 100 лет. Сейчас хозяйкой является 82-летняя Джойс Тэйлор Вогельман. Земли очень тихие и отдаленные. На 360 акрах находится ферма, пастбища, фруктовый сад, два сарая и двухэтажный дом.

Это место – идеальный вариант для отдыха от городской суеты. Рядом нет соседей, население ближайшего города всего 13 тысяч человек – настоящая сельская Америка, все это в двух часах езды от географического центра Соединенных Штатов. Но в один момент все перевернулось – 

обитатели земель Джойса Тэйлора очутились в технологическом кошмаре.

Их обвиняли в нарушении личного пространства, засорении Сети информацией, мошенничестве. К ним наведывались агенты ФБР, федеральные маршалы, налоговые инспекторы.

Кареты скорой помощи приезжали за совершившими суицид ветеранами, офицеры полиции разыскивали у них пропавших детей. Деревню атаковали попрошайки.

Однажды анонимные недоброжелатели оставили разломанный унитаз на дороге у дома. Неисправная сантехника выступала угрожающим предзнаменованием.

Информация о жителях была во всех криминальных сводках, их имена и адреса попали в открытый доступ.

К местному населению относились, как к настоящим преступникам, более 10 лет. И до настоящего времени, они не имели понятия почему.

Компьютерный глюк: более 10 лет ферма в Канзасе считалась самым страшным местом в США-1

Чтобы понять, что случилось с фермой Тэйлор, стоит совершить экскурс в принципы устройства цифровой топографии. Если быть точнее, то в систему определения местонахождения, известную как «IP-адрес»!

IP считают адреса интернет-протокола.

Каждой Сети или компьютеру присвоен свой уникальный код. Тот девайс, при помощи которого вы сейчас читаете эту статью, также обладает IP-адрес. Эта активность отображается на сервере. При помощи ряда сложных процедур можно получить детальную информацию, скрывающуюся за кодом. К примеру, является ли подключение вредоносным или в какой части света находится пользователь.

Но вот нюанс: IP-адреса могут быть перенаправлены, могут показывать лишь примерное местонахождение, обобщенное названием страны или города.

Компьютерный глюк: более 10 лет ферма в Канзасе считалась самым страшным местом в США-4

Все беды фермы Тэйлор начались в 2002 году, когда массачусетская компания по разработке цифровых карт MaxMind стала обеспечивать клиентов IP-адресами интересующих их объектов. Так у компаний появился шанс следить за статистикой просмотра рекламы или высылать письма с угрозами пользователям пиратских сайтов.

MaxMind установили координаты страны по умолчанию.

И, когда кто-то видел в строке адреса США, то все следы вели к географическому центру Америки.

Округляя показания долготы и широты, мы получаем местонахождение фермы Тэйлор.

Вот вам и источник бед...

Перевод с fusion.net: Светлана Воропай

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп

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