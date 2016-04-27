Компьютерный глюк: более 10 лет ферма в Канзасе считалась самым страшным местом в США

Новости США. В часе езды от Уичита, штат Канзас, есть маленький городок Потвин. Одна местная ферма претерпела здесь множество неудач и собрала целый снежный ком проблем.

Семейство Вогельман владеет участком более 100 лет. Сейчас хозяйкой является 82-летняя Джойс Тэйлор Вогельман. Земли очень тихие и отдаленные. На 360 акрах находится ферма, пастбища, фруктовый сад, два сарая и двухэтажный дом.

Это место – идеальный вариант для отдыха от городской суеты. Рядом нет соседей, население ближайшего города всего 13 тысяч человек – настоящая сельская Америка, все это в двух часах езды от географического центра Соединенных Штатов. Но в один момент все перевернулось –

обитатели земель Джойса Тэйлора очутились в технологическом кошмаре.

Их обвиняли в нарушении личного пространства, засорении Сети информацией, мошенничестве. К ним наведывались агенты ФБР, федеральные маршалы, налоговые инспекторы.

Кареты скорой помощи приезжали за совершившими суицид ветеранами, офицеры полиции разыскивали у них пропавших детей. Деревню атаковали попрошайки.

Однажды анонимные недоброжелатели оставили разломанный унитаз на дороге у дома. Неисправная сантехника выступала угрожающим предзнаменованием.

Информация о жителях была во всех криминальных сводках, их имена и адреса попали в открытый доступ.

К местному населению относились, как к настоящим преступникам, более 10 лет. И до настоящего времени, они не имели понятия почему.