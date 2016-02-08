Прямой эфир

Китайский Новый год празднуют по всему миру красочными карнавалами

08 февраля 2016 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Приход огненной обезьяны встречают по всему миру. Красочные карнавалы и фестивали прошли не только в Поднебесной, но и в Нью-Йорке, Брюсселе и других мировых столицах. На улицы городов  выбрались многочисленные драконы, обезьяны, львы и прочие персонажи китайского фольклора.

В Китае лунный Новый год называют называют праздником Весны и отмечают в течение двух недель. В полночь, под удары старинного колокола, небо озарил красочный салют. Жители Поднебесной верят, что шум отгоняет злых духов и приносит удачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Праздником весны Си Цзиньпина и всех граждан Китая поздравил Александр Лукашенко.

# калейдоскоп # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает
06 февраля 2016 16:15

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает

«Почувствовала себя суперзвездой»: китаянка оказалась единственным пассажиром самолета
05 февраля 2016 10:42

«Почувствовала себя суперзвездой»: китаянка оказалась единственным пассажиром самолета

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей
04 февраля 2016 07:50

Фотофакт: животные, которые очень похожи на знаменитостей