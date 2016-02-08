Китайский Новый год празднуют по всему миру красочными карнавалами

Новости Китая. Приход огненной обезьяны встречают по всему миру. Красочные карнавалы и фестивали прошли не только в Поднебесной, но и в Нью-Йорке, Брюсселе и других мировых столицах. На улицы городов выбрались многочисленные драконы, обезьяны, львы и прочие персонажи китайского фольклора.

В Китае лунный Новый год называют называют праздником Весны и отмечают в течение двух недель. В полночь, под удары старинного колокола, небо озарил красочный салют. Жители Поднебесной верят, что шум отгоняет злых духов и приносит удачу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Праздником весны Си Цзиньпина и всех граждан Китая поздравил Александр Лукашенко.