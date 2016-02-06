Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает

Новости США. Несомненно, у многих из вас есть дома мешок картошки! Конечно же, для употребления в пищу. Но американский сайт Mystery Potato предлагает найти для нее еще одно применение.
Как пишет Metro, сервис позволяет отправить сообщение на картофелине
Надо всего лишь выбрать на сайте понравившийся клубень и предложить свое послание. И затем Mystery Potato доставит его получателю.
Но кому это надо?
Джефф Келли и Джим Оуэнс, американские бизнесмены – основатели Mystery Potato:
На самом деле, с помощью такого привычного овоща, как картофель, можно приятно удивить кого-нибудь. Ведь, погрязнув в электронной почте и соцсетях, мы начинаем по-особому ценить обыкновенную переписку. Так почему же, открыв дверцу почтового ящика, не увидеть там картофелину?
Картофель бывает милым:)