Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает

Новости США. Несомненно, у многих из вас есть дома мешок картошки! Конечно же, для употребления в пищу. Но американский сайт Mystery Potato предлагает найти для нее еще одно применение.

Как пишет Metro, сервис позволяет отправить сообщение на картофелине

Надо всего лишь выбрать на сайте понравившийся клубень и предложить свое послание. И затем Mystery Potato доставит его получателю.

Но кому это надо?

Джефф Келли и Джим Оуэнс, американские бизнесмены – основатели Mystery Potato:

На самом деле, с помощью такого привычного овоща, как картофель, можно приятно удивить кого-нибудь. Ведь, погрязнув в электронной почте и соцсетях, мы начинаем по-особому ценить обыкновенную переписку. Так почему же, открыв дверцу почтового ящика, не увидеть там картофелину?