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Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает

06 февраля 2016 16:15
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Новости США. Несомненно, у многих из вас есть дома мешок картошки! Конечно же, для употребления в пищу. Но американский сайт Mystery Potato предлагает найти для нее еще одно применение.

Как пишет Metro, сервис позволяет отправить сообщение на картофелине 

Надо всего лишь выбрать на сайте понравившийся клубень и предложить свое послание. И затем Mystery Potato доставит его получателю.

Но кому это надо?

Джефф Келли и Джим Оуэнс, американские бизнесмены – основатели Mystery Potato:
На самом деле, с помощью такого привычного овоща, как картофель, можно приятно удивить кого-нибудь. Ведь, погрязнув в электронной почте и соцсетях, мы начинаем по-особому ценить обыкновенную переписку. Так почему же, открыв дверцу почтового ящика, не увидеть там картофелину?

Картофель бывает милым:)

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает -1

Горячим!

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает -4

Он может стать поздравительной открыткой на день рождения.

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает -7

Или в честь рождения ребенка.

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает -10

Клубни подходят и для шуток.

Картошка вместо соцсетей: сообщения на клубнях – как это работает -13

Конечно, можно отправить целый мешок картофеля и в знак отмщения, но все же дружеские послания приятнее получать! В конце концов, и на ужин сгодится!

Картофельная почта работает пока только в США, Канаде, Великобритании, Франции и Ирландии. 

 

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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