Как офисному работнику уберечь спину? Пять советов от доктора

Хиропрактик доктор Джульетта Хобсон рассказала о пяти основных ошибках в образе жизни офисных работников, которые могут привести к физическому дискомфорту на рабочем месте. Как сообщает Daily Star, почти 9 из 10 офисных работников (88 %) испытывают физическую боль в шее, спине или суставах во время работы, причем 36 % из них утверждают, что эта боль отвлекает их от работы. Результаты опроса 1500 взрослых людей, работающих в офисе, показали, что 90 % испытывают стресс на работе, а 82 % считают, что этот стресс способствует физическому дискомфорту. 6 из 10 были вынуждены взять отгул на работе из-за стресса, а треть из них хотят искать новую работу из-за стресса на рабочем месте, причем 29 % уже активно этим занимаются. Почти каждый третий (31 %) принимает обезболивающее, чтобы справиться с неприятными ощущениями, а 47 % посещают хиропрактика – хотя 49 % из них не имеют возможности воспользоваться услугами специалиста в рамках программы льгот для сотрудников.

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В настоящее время эксперт в области хиропрактики, доктор Джульетта Хобсон, подтвердила, что физическое здоровье тесно связано с психическим здоровьем. Она рассказала о пяти повседневных ошибках, которые люди совершают и которые могут привести к проблемам со спиной. По ее словам, одной из самых очевидных причин боли в спине является чрезмерное напряжение, поскольку офисные работники не делают достаточно для того, чтобы уменьшить давление и стресс от своей работы. Еще одна ошибка, которую люди совершают ежедневно, – это отсутствие под рукой бутылки с водой – поскольку поддержание влаги в организме обеспечивает хорошую подвижность суставов, что уменьшает боли в спине. Доктор отмечает, что ее пациенты с болями в спине часто не едят достаточно продуктов, богатых белками, которые очень важны, поскольку стимулируют рост и восстановление организма. Кроме того, когда речь идет о диете, слишком много сладкого может вызвать проблемы со спиной, поскольку сладкие перекусы приводят к воспалениям и лишают организм питательных веществ, которые укрепляют область спины. Последнее предупреждение доктора Хобсон посвящено простой ошибке: отсутствие достаточного количества пеших прогулок. Она посоветовала всем установить напоминание об активности на своих телефонах, особенно офисным работникам.

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