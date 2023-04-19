Как офисному работнику уберечь спину? Пять советов от доктора
Хиропрактик доктор Джульетта Хобсон рассказала о пяти основных ошибках в образе жизни офисных работников, которые могут привести к физическому дискомфорту на рабочем месте.
Как сообщает Daily Star, почти 9 из 10 офисных работников (88 %) испытывают физическую боль в шее, спине или суставах во время работы, причем 36 % из них утверждают, что эта боль отвлекает их от работы.
Результаты опроса 1500 взрослых людей, работающих в офисе, показали, что 90 % испытывают стресс на работе, а 82 % считают, что этот стресс способствует физическому дискомфорту. 6 из 10 были вынуждены взять отгул на работе из-за стресса, а треть из них хотят искать новую работу из-за стресса на рабочем месте, причем 29 % уже активно этим занимаются.
Почти каждый третий (31 %) принимает обезболивающее, чтобы справиться с неприятными ощущениями, а 47 % посещают хиропрактика – хотя 49 % из них не имеют возможности воспользоваться услугами специалиста в рамках программы льгот для сотрудников.
В настоящее время эксперт в области хиропрактики, доктор Джульетта Хобсон, подтвердила, что физическое здоровье тесно связано с психическим здоровьем. Она рассказала о пяти повседневных ошибках, которые люди совершают и которые могут привести к проблемам со спиной.
По ее словам, одной из самых очевидных причин боли в спине является чрезмерное напряжение, поскольку офисные работники не делают достаточно для того, чтобы уменьшить давление и стресс от своей работы.
Еще одна ошибка, которую люди совершают ежедневно, – это отсутствие под рукой бутылки с водой – поскольку поддержание влаги в организме обеспечивает хорошую подвижность суставов, что уменьшает боли в спине.
Доктор отмечает, что ее пациенты с болями в спине часто не едят достаточно продуктов, богатых белками, которые очень важны, поскольку стимулируют рост и восстановление организма.
Кроме того, когда речь идет о диете, слишком много сладкого может вызвать проблемы со спиной, поскольку сладкие перекусы приводят к воспалениям и лишают организм питательных веществ, которые укрепляют область спины.
Последнее предупреждение доктора Хобсон посвящено простой ошибке: отсутствие достаточного количества пеших прогулок. Она посоветовала всем установить напоминание об активности на своих телефонах, особенно офисным работникам.
Она также добавила: «Люди могут не знать, но наше физическое здоровье и психическое здоровье чрезвычайно взаимосвязаны. Если разум испытывает стресс, то это сигнализирует телу, что оно в опасности. Тело реагирует на стресс отключением коротких мышц вокруг позвонков, фактически позволяя этим стабилизирующим мышцам заснуть, что делает их уязвимыми к нарушению координации, вызывая боль в позвоночнике. Это может вызвать у человека еще больший стресс, что означает непрерывный цикл боли».
Это может показаться очевидным, но активность в течение 10 минут каждые 45 минут действительно может иметь большое значение. А ходьба – отличный способ снова задействовать мышцы после сидячей работы, после того как некоторые из них давно не работали.
Основными причинами стресса на рабочем месте являются чрезмерная рабочая нагрузка (56 %), недостаток общения (31 %) и неправильное распределение своего рабочего времени (28 %). И почти треть (32 %) считают, что причиной стресса является выполнение ежедневных финансовых задач, таких как оформление расходов, выставление счетов клиентам, получение и оплата счетов.
Стресс заставляет сотрудников брать отпуск и даже искать другую работу, что создает проблемы с эффективностью и прибыльностью бизнеса.