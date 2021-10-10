Как на водителей влияет музыка? Рассказываем, может ли она ухудшить внимание

Все мы любим слушать музыку во время поездки в автомобиле. Но если для пассажира это безопасная затея, то водителям порой лучше предпочесть тишину. Как сообщает Daily Mail, исследователи из Университета Брунеля посадили 34 добровольца в симулятор вождения, запрограммированный на воспроизведение городских дорог, и попросили их следовать заданному маршруту. Во время каждой восьмиминутной симуляции водителям предстояло справиться с пятью препятствиями, включая пешехода, переходящего дорогу, красный сигнал светофора и обгон грузовика.

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Команда следила, как ведет себя водитель под воздействием разных звуков: от обычного городского шума до громкой и тихой музыки с текстами и без. Они обнаружили, что (возможно, потому, что водители знали, что за ними наблюдают) скорость движения автомобиля и внимательность людей за рулем в основном не зависели от выбора музыки. «Отсутствие умственной перегрузки – самое важное, что нужно учитывать при прослушивании музыки во время вождения», – сказал автор статьи и психолог Костас Карагеоргис из Университета Брунеля. «На это может влиять ряд внутренних и внешних факторов, но одним из самых простых для контроля является наш выбор фоновоых звуков, будь то разговорные передачи на радио, подкасты или музыка. За счет минимизации отвлекающих факторов автомобилисты могут лучше сосредоточиться на дороге и, следовательно, имеют больше шансов вовремя заметить потенциальные опасности. Основное значение этого симуляционного исследования с точки зрения безопасности заключается в том, что водителям следует рассмотреть возможность использования мягкой музыки для оптимизации своего психического состояния при вождении в стрессовой городской среде».

Фото: pixabay.com

По словам исследователей, концентрация особенно важна при вождении в городских условиях из-за более плотного движения, частых перекрестков, дорожных работ, пешеходов и переплетения мотоциклистов и велосипедистов. Они добавили, что городские и пригородные дороги также увеличивают вероятность «агрессивного зрительного контакта с другими водителями». Эксперименты команды на симуляторах также показали, что водители в среднем на 37 % более возбуждены, когда они слушают музыку на уровне около 75 децибел. Это примерно такой же шум, который производит пылесос во время работы. Кроме того, было обнаружено, что у женщин наблюдается более высокий уровень сердечного ритма, чем у мужчин, когда они садятся за руль и слушают музыку с текстами.

Фото: pixabay.com