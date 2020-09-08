Их книги стали бестселлерами. Семь авторов, которые начали писать ещё в школе
Считается, что литературное мастерство приходит с возрастом. Обычно про писателей говорят, что они пишут свои лучшие работы уже после 40 лет. Однако сейчас в доме практически каждого человека есть компьютер, поэтому он легко может написать книгу, а затем опубликовать её на каком-нибудь ресурсе. Или даже договориться с издательством.
И написать книгу может человек любого возраста. Вопрос в том, насколько интересной она будет? Вот семь авторов, которые выпустили бестселлеры, когда были ещё подростками.
Александра Адорнетто
Австралийская писательница написала первую книгу, «Вор теней», в 13 лет. Позже этот роман стал трилогией. В книге рассказывается о злодее, который хочет украсть чужие тени и стать бессмертным. И, конечно, главные герои пытаются ему помешать. Сейчас 26-летняя Адорнетто продолжает свою литературную деятельность.
Фото: instagram.com/missallygrace
Коди Кеплингер
Американская писательница, она написала первую книгу, «Простушка», в 17 лет, а затем опубликовала её в 19 лет. История повествует о девушке, которая всем хороша, но не очень симпатична. Всё дело в том, что сама Коди в подростковом возрасте была несколько полнее своих подруг, поэтому однажды услышала, как о ней сплетничают. Так и появилась эта книга. Сейчас писательнице 29 лет, и она продолжает рассказывать новые истории.
Фото: instagram.com/kodykeplinger
Нед Виццини
Американский писатель. В первой книге Нед рассказывал о том, что с ним происходило в подростковом возрасте. Известность Виццини принесла другая его работа – «Это очень забавная история», которая занимает 56 место в сотне лучших подростковых новелл. Нед умер в 32 года.
Фото: Linda Rosier / NY Daily News Archive via Getty Images
Флавия Бужор
Французская писательница румынского происхождения. По разным сведениям Бужор было 12-13 лет, когда она написала «Пророчество о камнях» – историю девушки, которая лежит в больнице и представляет себе другой мир, где три героини объединяются, чтобы спасти мир. Сейчас Бужор 32 года, она работает преподавательницей в университете.
Фото: Franck Fife / AFP через Getty Images
Кристофер Паолини
Американский писатель, автор известной тетралогии в стиле фэнтези – «Эрагон». Над первой книгой этой серии Паолини начал работать ещё в 15 лет. Первая часть увидела свет, когда Кристоферу исполнилось 19 лет. Писатель был награждён премией Мировых рекордов Гиннесса как самый молодой автор, продавший рекордное количество книг-бестселлеров в мире. Паолини продолжает свою литературную деятельность, сейчас ему 36 лет.
Фото: instagram.com/christopher_paolini
Гордон Корман
Канадский писатель, он написал первую книгу в 12 лет – «Этого не может быть в Macdonald Hall!» Роман был опубликован, когда Корману уже исполнилось 14 лет. Затем эта история продолжилась в серии других книг. Кстати, роман рассказывает о двух школьниках, которые вечно устраивают разные проделки. Сейчас Гордону 56 лет, он продолжает писать.
Фото: instagram.com/gordonkorman
Сьюзен Хилл
Английская писательница. Свой дебютный роман о женатой паре средних лет она написала в 19 лет. Самой известной её работой стала книга «Женщина в черном». История рассказывает о мужчине, который приезжает уладить некоторые вопросы после смерти хозяйки дома, а затем встречает женщину в чёрном. Сейчас Хилл 78 лет, она владеет собственным издательством и в настоящее время пишет серию криминальных романов.
Фото: instagram.com/susanhill88
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