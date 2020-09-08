Их книги стали бестселлерами. Семь авторов, которые начали писать ещё в школе

Считается, что литературное мастерство приходит с возрастом. Обычно про писателей говорят, что они пишут свои лучшие работы уже после 40 лет. Однако сейчас в доме практически каждого человека есть компьютер, поэтому он легко может написать книгу, а затем опубликовать её на каком-нибудь ресурсе. Или даже договориться с издательством.

И написать книгу может человек любого возраста. Вопрос в том, насколько интересной она будет? Вот семь авторов, которые выпустили бестселлеры, когда были ещё подростками.

Александра Адорнетто

Австралийская писательница написала первую книгу, «Вор теней», в 13 лет. Позже этот роман стал трилогией. В книге рассказывается о злодее, который хочет украсть чужие тени и стать бессмертным. И, конечно, главные герои пытаются ему помешать. Сейчас 26-летняя Адорнетто продолжает свою литературную деятельность.