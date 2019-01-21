«Хватит покупать готовую еду. Начните готовить сами». Полезные привычки для грамотного питания

Считается, что самый простой способ улучшить свой рацион питания и есть более здоровую пищу – это не подсчитывать калории, есть только фрукты, покупать все с низким содержанием жира или следовать какому-либо другому старому и неэффективному методу.

По информации The Guardian, с практической точки зрения, самый верный способ начать питаться лучше – это готовить большую часть еды дома. Чем больше вы едите вне дома или налегаете на полуфабрикаты, тем больше будет изменяться рацион вашего питания. Готовя дома, вы можете отвечать за качество продуктов на вашем столе.

Больше внимания уделяйте готовке на дому. Так вы можете сэкономить больше денег. Конечно, можно просто купить бутерброд по пути домой, однако он едва удовлетворит ваш аппетит. Самые простые блюда в ресторане или еда из доставки могут ударить по вашему кошельку. Избавьтесь от привычки тянуться к трубке телефона или сворачивать в ближайшее кафе, когда вы голодны. Вместо этого отправляйтесь на кухню. Вы сэкономите больше денег, чем курильщики, отказавшиеся от сигарет.

Пересмотрите свои привычки покупателя. Не откладывайте поход в продуктовый магазин на последний момент. Прежде всего, не стоит бежать после работы в ближайший супермаркет, если вы очень голодны. Оставьте в своем графике свободное время для шоппинга и отправляйтесь в интересные небольшие магазины, супермаркеты, на рынки или еще куда-нибудь, где продаются свежие продукты. В таких местах вы захотите есть, у вас появятся идеи, что себе приготовить поесть.

«Эти хлебцы я бы не рекомендовала». Почитали этикетки на продуктах с диетологом (читать далее).

Поскольку вернуться к самостоятельному приготовлению пищи сложно, то не пытайтесь готовить блюда, которые вы не делали раньше. Первое время не думайте о тех блюдах, которые вы бы хотели попробовать, но руки так и не доходили до них. Вместо этого, вспомните старые любимые рецепты и подумайте, насколько они лучше тех, которые вы могли бы заказать, например, в ресторане. Вы войдете в ритм, начнете изучать рецепты блюд, которые хотели попробовать приготовить раньше. Не откладывайте – вы можете сделать некоторые из них сейчас.

Кулинарные книги хороши, но хорошего понемножку. Особенно, если вы один из тех людей, которые просто покупают эти книги, а не готовят по ним. Выберете для себя одну любимую книгу, которая содержит простые рецепты блюд, в состав которых входит небольшой список ингредиентов. Приготовьте из этой книги блюда, которые покажутся вам легкими. Как только вы привыкните к процессу приготовления этих легких блюд, тогда уже можете начать добавлять новые методы готовки и пробовать готовить вещи сложнее. Не верьте тому, что просмотр телевизионных кулинарных программ заставит вас готовить.

Вместо того, чтобы готовить каждый день вечером, когда вы устали после работы, раз в неделю проводите большую кулинарную сессию (можно в выходной день), которая поможет вам избавиться от нагрузки по приготовлению пищи. Можно приготовить супы, рагу, запеканку, салаты – все, что можно разогреть или съесть в холодном виде на неделе. Заранее продумайте меню: сегодня пусть будут шпинат и картофель с карри, а завтра овощи с колбасками и т.д. Готовьте блюда в большом количестве, замораживайте то, что осталось, и создайте запас домашней еды на несколько дней, когда не будет хватать сил на готовку.

Не давайте подавляющим аппетит правилам «здорового питания» и различным страхам испортить вам удовольствие от еды. В своем рационе используйте только полезные ингредиенты, не поддавайтесь желанию съесть что-то вредное и сохраняйте здоровый скептицизм в отношении всего.