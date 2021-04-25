Хватило пары слов. Парень женился на девушке, которую никогда не видел
Пока одни люди ломают голову, как же привлечь внимание симпатичного парня или миловидной девушки, одна особа точно знает ответ на этот вопрос. Ей было достаточно признаться в своих чувствах, как парень тут же бросил свою девушку и даже вернулся домой из другого города.
Как сообщает Daily Mail, Мехди Иса Аратун и Мубина Мустафа вместе учились психологии в университете в Торонто. Поначалу студенты практически не общались, одной из причин было то, что Мубина постоянно носила никаб – женский головной убор с прорезью для глаз, который полностью покрывает голову.
Фото: Mehdi Isa Arathoon / SWNS
В 2014 году Мехди понадобилась помощь с заданием по учёбе, поэтому он обратился к Мубине. Девушка оказалась не слишком общительной, но помогла. Через несколько недель Аратун вновь написал студентке. Сначала девушка была недовольна, поскольку не привыкла общаться с парнями, но потом всё-таки согласилась продолжать сотрудничать в учёбе.
Пара вместе проводила время в библиотеке и лабораториях. Ребята помогали друг другу с уроками, что хорошо отразилось на их успеваемости, и вскоре стали друзьями. Разумеется, за всё это время Мехди ни разу не видел лица своей подруги.
В 2016 году Мубина попала в больницу с доброкачественной опухолью. Девушка очень переживала из-за болезни, но Аратун подбадривал свою подругу. По словам Мустафы, её друг стал для неё лучом света.
Фото: Mehdi Isa Arathoon / SWNS
В 2017 году дороги студентов разошлись. Парень пошёл продолжать изучение психологии в аспирантуру, а девушка захотела выучиться на медицинского лабораторного техника. Некоторое время бывшие однокурсники ещё пересекались, но в 2018 году Мехди уехал в другой город и начал встречаться с другой девушкой.
Мубина начала ревновать. В какой-то момент она просто решила выложить всю правду. Мустафа призналась, что испытывает чувства к Аратуну, но если они хотят быть вместе, то парню нужно сменить свою религию. Если же чувства Мубины не взаимны, то она больше не желает общаться с Мехди.
После недолгих размышлений мужчина принял решение. Он расстался со своей девушкой, сменил религию и через два месяца сделал предложение Мубине. И только после свадьбы 23 декабря 2018 года парень смог увидеть лицо своей супруги. По словам Аратуна, он был приятно удивлён.
Фото: Mehdi Isa Arathoon / SWNS
Сейчас 28-летняя Мубина и 27-летний Мехди счастливо живут вместе и с трудом могут поверить, что после всех перипетий судьбы они поженились.
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