Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта

Однажды этих животных спасли, теперь у них все хорошо. Посмотрите, как выглядят сейчас питомцы и счастливые хозяева.
«Я взяла домой кошку, а через неделю у нее родился котенок. Теперь у меня два кота».
Однажды этих животных спасли, теперь у них все хорошо. Посмотрите, как выглядят сейчас питомцы и счастливые хозяева.
«Я взяла домой кошку, а через неделю у нее родился котенок. Теперь у меня два кота».
Фото: reddit.com/Acnoisbae
«Спустя час после того, как я его принес домой».
Фото: reddit.com/politicaldissident
«Его зовут Хобо. Он на улице и сейчас».
Фото: reddit.com/mac_is_crack
«Я пошел в приют, чтобы взять собаку, а нашел этих двоих, не мог их разлучить, поэтому в итоге взял обоих».
Фото: reddit.com/Weekly-Description-3
«Мы взяли кошку, и она сразу подружилась с нашей».
Фото: reddit.com/amireallythelast
«После месяцев одиночества я взял этого малыша».
Фото: reddit.com/TheCouchEmperor
«Месяц жизни дома, понадобилась правильная диета».
Фото: reddit.com/callmejellycat
«Жить одному на карантине было сложно, поэтому взял котенка».
Фото: reddit.com/tbone787
«Впервые завел собаку. Знакомьтесь, это Чарли».
Фото: reddit.com/Kolzilla2
Хозяева придумали оригинальные стрижки для котов – подробнее здесь.