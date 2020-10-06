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Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта

06 октября 2020 12:27
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Однажды этих животных спасли, теперь у них все хорошо. Посмотрите, как выглядят сейчас питомцы и счастливые хозяева.

«Я взяла домой кошку, а через неделю у нее родился котенок. Теперь у меня два кота».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-1

 Фото: reddit.com/Acnoisbae

«Спустя час после того, как я его принес домой».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-4

Фото:  reddit.com/politicaldissident

«Его зовут Хобо. Он на улице и сейчас».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-7

Фото: reddit.com/mac_is_crack

«Я пошел в приют, чтобы взять собаку, а нашел этих двоих, не мог их разлучить, поэтому в итоге взял обоих».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-10

Фото: reddit.com/Weekly-Description-3

«Мы взяли кошку, и она сразу подружилась с нашей».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-13

Фото: reddit.com/amireallythelast

«После месяцев одиночества я взял этого малыша».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-16

Фото: reddit.com/TheCouchEmperor

«Месяц жизни дома, понадобилась правильная диета».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-19

Фото: reddit.com/callmejellycat

«Жить одному на карантине было сложно, поэтому взял котенка».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-22

Фото: reddit.com/tbone787

«Впервые завел собаку. Знакомьтесь, это Чарли».

Хорошее питание, забота и внимание. Как меняются животные, которых забрали из приюта-25

Фото: reddit.com/Kolzilla2

Хозяева придумали оригинальные стрижки для котов – подробнее здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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