Хочешь поговорить – плати. Вот что сделала девушка, узнав об измене парня

Молодой человек изменил своей девушки, но к расставанию не был готов. Бывшая возлюбленная согласилась поговорить, но только за денежное вознаграждение. Как пишет The Mirror, 20-летняя Хейли Пирс из Канзас-Сити, штат Миссури, говорит, что продолжит взимать со своего бывшего парня деньги, чтобы поддерживать с ним связь, после того как он попытался попросить прощения у нее. Студентка университета рассказывает, что нашла кокетливые сообщения в старом профиле своего партнера в Tinder, после того как они вместе провели ночь в отеле.

Фото: tiktok.com/@groguthecarebear

«Бесчувственная» 20-летняя девушка пояснила, что она сразу же разорвала их двухлетние отношения, прежде чем поделиться скриншотами профиля знакомств в TikTok. В нем были представлены фотографии, которые, по утверждениям Хейли, она сделала с ним, и она нашла сообщения, которые он отправил девушке в день ее рождения в июне.

Фото: tiktok.com/@groguthecarebear

Хейли заблокировала своего бывшего парня, но с тех пор разрешила ему отправлять ей 218 фунтов стерлингов (300 долларов) в неделю вместе с заметками, написанными ей в приложении для денежных переводов. «Когда я сказала ему, что мы расходимся, он начал кричать, и поэтому я начал его записывать на диктофон. Он был в истерике и говорил столько безумных вещей», – вспоминает Пирс.

Фото: tiktok.com/@groguthecarebear

«Я не испытываю к нему симпатии, я просто злюсь, он пытался манипулировать мной. Я записала его, чтобы показать всем, что он сделал, и что он не идеальный парень, как все думают. Из ниоткуда у меня возникло это внутреннее предчувствие по поводу чего-то, и я попросил его рассказать мне, что он сделал. Он сказал мне, что добавил кого-то в Snapchat, поэтому я попросил войти в его Tinder на моем телефоне. Когда я посмотрела и увидела все сообщения, которые он отправлял, и что он даже отправлял сообщения девушкам в мой день рождения, я заблокировала его везде. На следующий день он купил мне дешевые цветы, шоколад и игрушку, которая у меня уже была, но это не сработало. Он позвонил мне с телефона своего брата и сказал: «Я отдам тебе все свои деньги», поэтому я сказала ему прислать мне 300 долларов, и добавила, что только в этом случае я соглашусь поговорить с ним о том, что он наделал», – продолжила рассказывать Хейли. «На данный момент у меня нет хорошего источника дохода, поэтому я просто использую его, чтобы он покупал мне еду. Пару дней назад он отвел меня в торговый центр и потратил еще 300 долларов. Раньше мы готовили еду дома. Он пытается вернуться ко мне, заплатив мне, но я уже сказала ему, что он мне больше не нужен», – подвела итог девушка.

Фото: tiktok.com/@groguthecarebear