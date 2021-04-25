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Группа музыкантов выбрала своей аудиторией матерей. И теперь парни популярны

25 апреля 2021 14:33
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Пока одни люди беспокоятся о перенаселённости планеты, другие считают, что чем больше детей, тем лучше. И поэтому власти многих стран активно стараются влиять на демографию населения. 

Свой план увеличения рождаемости есть и в Японии. Там некоторые губернаторы приняли участие в эксперименте с накладными «беременными животами». Мужчины должны были носить их везде, снимая только на важных заседаниях. Всё это делается, чтобы люди проявляли большее понимание по отношению к беременным. 

Группа музыкантов выбрала своей аудиторией матерей. И теперь парни популярны-1

Фото: instagram.com/aloma_idol_official 

Как сообщает SoraNews24, в декабре 2020 года был создан бой-бэнд из семи ребят, задачей которых является поддержка матерей. Хотя у самих юношей нет опыта отцовства, они старательно занимаются просвещением людей на тему родительства. 

Группа музыкантов выбрала своей аудиторией матерей. И теперь парни популярны-4

Фото: instagram.com/aloma_idol_official 

У молодых людей есть пластмассовые копии младенцев. С ними бой-бэнд танцует, поёт, играет в хлопки ладонями и так далее. И пока одни жители Японии посмеиваются над ребятами, другие горячо поддерживают. В числе вторых, конечно, и матери, которые благодарны юношам. Женщины считают, что даже простое внимание к их заботам уже дорогого стоит. 

Группа музыкантов выбрала своей аудиторией матерей. И теперь парни популярны-7

Фото: instagram.com/aloma_idol_official 

Кстати, Египет как раз в числе тех стран, которые борются с перенаселённостью. Теперь там считается нормой не более двух детей в семье – здесь подробности

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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