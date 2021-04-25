Группа музыкантов выбрала своей аудиторией матерей. И теперь парни популярны

Пока одни люди беспокоятся о перенаселённости планеты, другие считают, что чем больше детей, тем лучше. И поэтому власти многих стран активно стараются влиять на демографию населения.

Свой план увеличения рождаемости есть и в Японии. Там некоторые губернаторы приняли участие в эксперименте с накладными «беременными животами». Мужчины должны были носить их везде, снимая только на важных заседаниях. Всё это делается, чтобы люди проявляли большее понимание по отношению к беременным.