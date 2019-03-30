Гороскоп на апрель. У Близнецов всё будет хорошо, а Скорпионам нужно поберечься

Новости мира. Март подходит к концу и вот-вот начнётся второй месяц весны. Зима всё больше теряет позиции, люди одеваются всё легче и выглядят всё веселей. Наступает настоящая весна – пора романтики и приключений. И чтобы узнать, кому повезёт, а кому придётся проводить свои дни на работе, мы решили ознакомиться с гороскопом на апрель.

Овны.

Мартовская суета улеглась, и теперь Овны могут насладиться положительными результатами. Гороскоп считает, что представители первого знака Зодиака едва ли захотят заняться чем-нибудь новым в первой половине месяца, но зато ожидаются успехи на работе. Во второй половине месяца будет благоприятное время для позитивного общения с близкими. Также ко второй половине апреля Овны уже наберутся сил для новых увлечений, хотя гороскоп ничего не имеет против покоя и отдыха.

Тельцы.

В марте гороскоп предсказывал, что у Тельцов будет много приятных хлопот. Теперь представителям второго знака Зодиака следует быть готовыми к различным проблемам. В первой половине месяца Тельцам не рекомендуется совершать крупные покупки. А ещё не следует допускать падения самооценки из-за парочки мелких неприятностей, которые всё равно рано или поздно будут благополучно улажены. Во второй половине апреля поток неурядиц пойдёт на спад, и если представители второго знака Зодиака смогли ни с кем не поссорится в первой половине месяца, то всё будет хорошо. Если всё-таки поссорились, то конфликт может затянуться.

Близнецы.

В предыдущем месяце гороскоп утверждал, что Близнецам придётся расправляться с накопившимися делами. Видимо, представителям третьего знака Зодиака это удалось, поскольку апрель ожидается отличным. Свободные от отношений Близнецы смогут найти партнёра, поссорившиеся со второй половинкой смогут помириться, на работе тоже будет сопутствовать удача. Так что гороскоп советует просто не заниматься «самосаботажем». Можно сменить имидж, порадовать себя покупками и отправиться в путешествие. Главное – не суетиться.

Раки.

В марте у Раков были кое-какие дела, но теперь они могут за них не волноваться. Солнце греет, птички поют, а коллеги и начальство ценят ваши навыки и умение хорошо справляться с работой. Строго говоря, гороскоп предрекает представителям четвёртого знака Зодиака в основном успехи на работе. Так что тем Ракам, которые давно хотят проявить свои таланты и задумываются о карьерном росте, стоит приложить в апреле усилия. В качестве бонуса обещаются нормальные отношения с родственниками и близкими.

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Львы.

Гороскоп на март представителей пятого знака Зодиака мог совсем не порадовать. Ещё бы! Нужно было разбираться со всем и сразу. В этот раз таких сложностей не предвидится, хотя гороскоп снова подозревает Львов во вспыльчивости. Однако если представители пятого знака Зодиака будут спокойны и безмятежны, как поедающая бамбук панда, то и проблем никаких не будет. В этом случае Львы смогут добиться желаемого, сохранить хорошие отношения с родными и близкими, а также получить похвалу на работе.

Девы.

Представителям шестого знака Зодиака в марте обещались стабильность и возможности для долговременного планирования. Апрель будет не таким хорошим. А почему? Потому что будут отклонения от составленных планов. В остальном всё будет нормально, хотя гороскоп советует прислушиваться к пожеланиям начальства и родственников. Поскольку это может утомить, в конце месяца будет неплохо позволить себе передышку, уехать на дачу и почитать книжку.

Весы.

Представителям седьмого знака Зодиака опять везёт. С другой стороны, в марте приглашение в школу чародейства и волшебства снова не пришло, а так не может больше продолжаться. Поэтому теперь гороскоп советует совершать непривычные поступки. Например, самостоятельно отправиться на поиски заведения, где обучают магии. А если Весы не горят желанием стать волшебником/волшебницей, то гороскоп рекомендует побыть в роли туриста. Пока представители седьмого знака Зодиака будут путешествовать по странам или покорять горы, родственники и друзья успеют соскучиться, так что по возвращении их ждёт приятное общение. Да и новые интересные истории появятся.

Скорпионы.

Представителям восьмого знака Зодиака гороскоп обещал в марте исполнение желаний. В апреле всё будет не так гладко. Предполагается, что на работе у начальника могут возникнуть к Скорпионам несколько вопросов. Кроме того, интенсивные физнагрузки могут пошатнуть здоровье. Так что в этот раз гороскоп рекомендует не перенапрягаться, тогда во второй половине месяца у Скорпионов всё будет замечательно.

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Стрельцы.

У Стрельцов в апреле ожидаются два периода. В первой половине месяца удача будет сопутствовать, а во второй – нет. Гороскоп рекомендует все важные дела сделать в первой половине апреля, всё будет складываться благополучно и в личной жизни, и на работе. Во второй половине месяца Стрельцам лучше занять оборонительную позицию и не спешить с судьбоносными решениями, поскольку удача временно уйдёт погулять.

Козероги.

Представителям десятого знака Зодиака гороскоп рекомендует заняться изучением чего-нибудь нового, например, иностранного языка. Или улучшить какие-нибудь навыки, которые используются в работе. Гороскоп предполагает, что в апреле могут поссориться между собой друзья или родственники Козерогов. Представителям десятого знака Зодиака рекомендуется не вставать на чью-либо сторону, а попытаться помочь конфликтующим найти компромисс. Напоследок Козерогам советуется не совершать дорогостоящих покупок в апреле.

Водолеи.

В марте Водолеям вряд ли бы кто-то позавидовал. Но поскольку во всём есть баланс, в апреле у представителей одиннадцатого знака Зодиака всё будет спокойно. Даже попытки разбавить это затишье не дадут особого результата. Хотя во второй половине месяца может поступить предложение о поездке. Если Водолеи согласятся, то штиль спокойствия может превратиться в ураган радости.

Рыбы.

В апреле Рыб могут поджидать разные приятные мелочи. Гороскоп утверждает, что представителям двенадцатого знака Зодиака будет сопутствовать удача в их начинаниях. Если на работе накопились дела – можно и с ними разобраться. Во второй половине месяца может потребоваться принять какие-либо серьёзные решения. В отношениях с близкими у Рыб всё будет хорошо. Напоследок гороскоп упоминает, что не стоит забывать о саморазвитии.