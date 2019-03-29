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Горничная в последний миг спасла ребёнка от падающего потолка

29 марта 2019 10:42
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Новости мира. Горничная вынесла из комнаты младенца за пару секунд до обрушения потолка. Действия горничной и сам инцидент записала камера. Видео опубликовано на американском ресурсе Reddit.  

Запечатлённое на кадрах случилось 24 марта. Предполагается, что причиной произошедшего стало землетрясение. Где именно это произошло – неизвестно, однако в воскресенье землетрясения были в Филиппинах и Индонезии.  

Также есть предположение, что потолок был повреждён водой. Об этом сообщил вероятный автор ролика.  

В начале 2018 года видеохитом на Reddit стал ролик о девушке, которая крутила в руках бутылку с шампанским, сняв мюзле.  

Пробка от бутылки выстрелила девушке в скулу – подробнее здесь.  

# Спасение # калейдоскоп # Видеофакт

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