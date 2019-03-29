Горничная в последний миг спасла ребёнка от падающего потолка

Новости мира. Горничная вынесла из комнаты младенца за пару секунд до обрушения потолка. Действия горничной и сам инцидент записала камера. Видео опубликовано на американском ресурсе Reddit.

Запечатлённое на кадрах случилось 24 марта. Предполагается, что причиной произошедшего стало землетрясение. Где именно это произошло – неизвестно, однако в воскресенье землетрясения были в Филиппинах и Индонезии.

Также есть предположение, что потолок был повреждён водой. Об этом сообщил вероятный автор ролика.

В начале 2018 года видеохитом на Reddit стал ролик о девушке, которая крутила в руках бутылку с шампанским, сняв мюзле.