Это портит вашу технику. Ошибки, которые мы допускаем при использовании гаджетов

Покупая новый девайс, мы надеемся на долгий срок его эксплуатации. Однако порой наши привычки могут погубить гаджет. Мы выяснили, какие частые ошибки допускаются при пользовании техникой, надеемся, что это поможет вашим устройствам прослужить дольше.

Полная зарядка и разрядка гаджетов

Все современные смартфоны имеют литий-ионную батарею, которая может перенести около 500 процессов полной зарядки. Если телефон разряжать и восполнять потраченный заряд циклами по 50%, то срок его эксплуатации увеличится в несколько раз.