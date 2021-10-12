Это портит вашу технику. Ошибки, которые мы допускаем при использовании гаджетов
Покупая новый девайс, мы надеемся на долгий срок его эксплуатации. Однако порой наши привычки могут погубить гаджет. Мы выяснили, какие частые ошибки допускаются при пользовании техникой, надеемся, что это поможет вашим устройствам прослужить дольше.
Полная зарядка и разрядка гаджетов
Все современные смартфоны имеют литий-ионную батарею, которая может перенести около 500 процессов полной зарядки. Если телефон разряжать и восполнять потраченный заряд циклами по 50%, то срок его эксплуатации увеличится в несколько раз.
Недостаточно чистые руки
Когда мы пользуемся ноутбуком через тачпад, необходимо следить, чтобы руки во время работы были чистыми. Это важно, поскольку в технике накапливаются загрязнения, которые быстро приводят её в негодность.
Отсутствие чехла
К сожалению, гаджеты не могут самостоятельно восстанавливаться после полученных травм. Чтобы обеспечить безопасность поверхности нашей техники, необходимо приобретать защитные чехлы, которые закрывают как корпус, так и стекло девайса.
Неправильное место для зарядки
Современные телефоны быстро нагреваются во время зарядки. Из-за такого свойства необходимо «кормить» свой смартфон на открытой поверхности. Это могут быть стол, пол или полка. Важно, чтобы телефон во время зарядки был без чехла. Так минимизируется риск его перегрева.
Работа без перерыва
Чтобы устройства прослужили дольше, необходимо давать им полноценный отдых. При полном завершении работы ноутбук нужно не отправлять в режим сна, а полностью отключать. Нашим смартфонам также необходим отдых. У многих пользователей они могут работать без перерыва несколько месяцев. Рекомендуется хотя бы раз в неделю полностью выключать свой телефон приблизительно на час.
Частое попадание солнечных лучей
Девайсы восприимчивы к высоким температурам и попадание солнечных лучей может испортить их батарею. Поэтому лучше держать телефон в кармане или оставлять в теньке.
Однако не всегда работа смартфона зависит от его эксплуатации. Важно правильно оценивать качество мобильного телефона при его покупке. На что стоит обратить внимание при приобретении техники, вы можете узнать здесь.