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Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все

19 декабря 2020 08:41
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Девушка получила работу мечты и захотела поделиться этой радостью со своими знакомыми. Однако рады оказались только родители.

Пользовательница Reddit под ником Sophiamariaconsuel рассказала, что 8 лет назад её жизнь мало кто посчитал бы успешной. Она училась в университете без какого-либо желания, просто ради получения диплома. Автор истории пыталась найти для себя какие-то ответы, но не могла, поэтому начала употреблять алкоголь, чтобы не думать об этом. На фоне всего этого у девушки развилось биполярное расстройство.

Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все -1

Фото: pixabay.com 

В отношениях тоже всё было не лучшим образом. Когда 7 лет назад Sophiamariaconsuel бросил парень, она напилась почти до беспамятства, лежала на полу бара и плакала. Видя её в таком не лучшем состоянии, шурин и сестра девушки приехали за ней, отвезли её домой и пытались привести в чувство.

Четыре года назад ситуация начала меняться. Sophiamariaconsuel нашла неплохую работу администратором в небольшой компании. Время шло, и эту компанию поглотила другая, более крупная и успешная – «компания мечты», по мнению автора истории. Зарплата девушки выросла с 22 тысяч долларов в год до 40 тысяч (плюс премии).

Sophiamariaconsuel была невероятно рада. Она рассказала о счастливом стечении обстоятельств своим родителям. Мама и папа девушки разделили её радость и рассказали об успехе дочки другим родственника и некоторым знакомым.

Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все -4

Фото: pixabay.com 

Сначала другие родственники реагировали сдержанно, но в 2020 году многие из них столкнулись с проблемами. Шурин девушки является владельцем небольшого магазина по продаже бутербродов, но его приходилось временно закрывать. Мужчина начал выпивать. Сестра потеряла свой бизнес.

При таком положении дел шурин и сестра Sophiamariaconsuel начали утверждать, что она хвастается своей работой, а это некрасиво. По словам автора публикации, она сразу прекратила сама рассказывать о своей работе. Однако позже её мама спросила, как у неё дела в компании, девушка ответила, после чего шурин и сестра не выдержали и попросили Sophiamariaconsuel «помалкивать».

Теперь девушка предпочитает поменьше общаться с ними. По её словам, она может понять чувства своих родственников, и она вовсе не хотела их обидеть. Sophiamariaconsuel хотела, чтобы они порадовались за неё, ведь она смогла справиться со своими проблемами и стать лучше.

О том, что люди не всегда в восторге от перемен в жизни родственников, узнал ещё один мужчина. Для этого ему понадобилось всего лишь побриться – подробнее здесь.

# Работа # калейдоскоп

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