Девушка пыталась забыть о проблемах при помощи вредных привычек, но её спасла работа. Рады были не все

Пользовательница Reddit под ником Sophiamariaconsuel рассказала , что 8 лет назад её жизнь мало кто посчитал бы успешной. Она училась в университете без какого-либо желания, просто ради получения диплома. Автор истории пыталась найти для себя какие-то ответы, но не могла, поэтому начала употреблять алкоголь, чтобы не думать об этом. На фоне всего этого у девушки развилось биполярное расстройство.

Девушка получила работу мечты и захотела поделиться этой радостью со своими знакомыми. Однако рады оказались только родители.

В отношениях тоже всё было не лучшим образом. Когда 7 лет назад Sophiamariaconsuel бросил парень, она напилась почти до беспамятства, лежала на полу бара и плакала. Видя её в таком не лучшем состоянии, шурин и сестра девушки приехали за ней, отвезли её домой и пытались привести в чувство.

Четыре года назад ситуация начала меняться. Sophiamariaconsuel нашла неплохую работу администратором в небольшой компании. Время шло, и эту компанию поглотила другая, более крупная и успешная – «компания мечты», по мнению автора истории. Зарплата девушки выросла с 22 тысяч долларов в год до 40 тысяч (плюс премии).

Sophiamariaconsuel была невероятно рада. Она рассказала о счастливом стечении обстоятельств своим родителям. Мама и папа девушки разделили её радость и рассказали об успехе дочки другим родственника и некоторым знакомым.