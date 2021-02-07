Девушка поздравила бабушку с днём рождения и оставила её без женихов
Девушка хотела трогательно поздравить бабушку с днём рождения, но не получилось. Ведь теперь старушка опасается проблем с потенциальными женихами.
Пользовательница TikTok под ником tulechik захотела поздравить свою бабушку с днём рождения и снять этот счастливый момент на видео. Однако ответ женщины оказался таким искромётным, что внучка просто не могла не поделиться этим роликом с остальными.
Фото: tiktok.com/@tulechik
«Идём на день рождения к бабуле. Ей сегодня исполнилось 90 лет!» – закричала девушка.
Однако именинница была недовольна словами внучки.
«Ты что? Все, может, думали, что мне шестьдесят. А теперь все в подъезде будут знать, что мне девяносто. А жениха я как буду искать, а?» – возмутилась женщина.
Фото: tiktok.com/@tulechik
Другие ролики на страничке tulechik в среднем набирают от пары сотен до пары тысяч просмотров, но видео с её бабушкой посмотрели более 239 тысяч раз. Пользователи были впечатлены не только внутренней молодостью женщины, но и внешней. Пришлось делиться секретами красоты.
Фото: tiktok.com/@tulechik
«Секрет молодости и долголетия? Побольше работать, побольше крутиться-вертеться, и всё будет в порядке», – считает бабушка tulechik.
Кстати, ранее мы рассказывали о бабушке и дедушке, которые умилили пользователей соцсетей. Супруги сделали для внуков игрушки в виде самих себя, чтобы дети не скучали (подробнее здесь).