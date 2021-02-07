Девушка поздравила бабушку с днём рождения и оставила её без женихов

Девушка хотела трогательно поздравить бабушку с днём рождения, но не получилось. Ведь теперь старушка опасается проблем с потенциальными женихами.

Пользовательница TikTok под ником tulechik захотела поздравить свою бабушку с днём рождения и снять этот счастливый момент на видео. Однако ответ женщины оказался таким искромётным, что внучка просто не могла не поделиться этим роликом с остальными.