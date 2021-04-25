Девушка купила копию дорогого платья и разочаровалась. Ведь для воображения не осталось места

Девушка хотела сэкономить, поэтому купила дешёвую копию дорогого дизайнерского платья. Но результатом она оказалась недовольна. 22-летняя жительница Австралии поделилась своим занятным опытом в TikTok-аккаунте. На кадрах ролика девушка подробно объяснила ситуацию. Изучая странички интернет-магазинов, блогерша увидела дизайнерское платье стоимостью 560 долларов.

Фото: instagram.com/sookeybrookey

Австралийка подумала, что это многовато за обычный кусок ткани, и задалась целью найти похожий вариант, только подешевле. Вскоре ей улыбнулась удача – был обнаружен аналог за 20 долларов. Девушка сразу поняла, что там явно будет какой-то подвох, но решила, что 20 долларов – небольшая плата за риск.

Фото: instagram.com/sookeybrookey

Когда платье пришло, блогерша поспешила его примерить. И тут же действительно обнаружилось то, чего девушка не ожидала. Вырез в области декольте оказался слишком большим, поэтому его пришлось прикрывать руками. Австралийка была возмущена и спросила, что думают на этот счёт её подписчики.

Фото: tiktok.com/@sooklyn

Пользователи соцсети заявили, что для платья за 20 долларов оно просто шикарное. Они добавили, что если пришить подкладку за 20 долларов, то получится вполне симпатичное и бюджетное платье.

Фото: instagram.com/sookeybrookey