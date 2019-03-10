Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске
Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева посетила выставку световых фигур в минском ботаническом саду. Биатлонистка пришла в восторг и посоветовала всем последовать её примеру.
«Эту красивейшую выставку световых фигур я очень рекомендую посетить в Минске, в ботаническом саду. С детьми и не только... Понравится всем», – порекомендовала олимпийская чемпионка.
Фото: instagram.com/dadofun
Чтобы доказать свои слова, Домрачева сопроводила публикацию несколькими красивыми снимками. Судя по всему, на выставке представлены морские обитатели, птицы, а также животные из Африки и Антарктиды.
Фото: instagram.com/dadofun
Недавно Дарья Домрачева ездила в Нягань, чтобы принять участие в гонке «Лыжня России – 2019». Оказавшись в городе своего детства, знаменитая белоруска поделилась со своими поклонниками множеством воспоминаний. Биатлонистка показала тренировочную трассу, школу, первый дом и стадион.
Фото: instagram.com/dadofun
А ещё была сделана совместная фотография с мамой и Бьорндаленом – здесь подробности.