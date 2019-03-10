Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске

Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева посетила выставку световых фигур в минском ботаническом саду. Биатлонистка пришла в восторг и посоветовала всем последовать её примеру.

«Эту красивейшую выставку световых фигур я очень рекомендую посетить в Минске, в ботаническом саду. С детьми и не только... Понравится всем», – порекомендовала олимпийская чемпионка.