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Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске

10 марта 2019 10:40
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Новости Беларуси. На днях Дарья Домрачева посетила выставку световых фигур в минском ботаническом саду. Биатлонистка пришла в восторг и посоветовала всем последовать её примеру.  

«Эту красивейшую выставку световых фигур я очень рекомендую посетить в Минске, в ботаническом саду. С детьми и не только... Понравится всем», – порекомендовала олимпийская чемпионка.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске-1

Фото: instagram.com/dadofun  

Чтобы доказать свои слова, Домрачева сопроводила публикацию несколькими красивыми снимками. Судя по всему, на выставке представлены морские обитатели,  птицы, а также животные из Африки и Антарктиды.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске-4

Фото: instagram.com/dadofun  

Недавно Дарья Домрачева ездила в Нягань, чтобы принять участие в гонке «Лыжня России – 2019». Оказавшись в городе своего детства, знаменитая белоруска поделилась со своими поклонниками множеством воспоминаний. Биатлонистка показала тренировочную трассу, школу, первый дом и стадион.  

Дарья Домрачева посоветовала прекрасное место для семейного отдыха. Оно в Минске-7

Фото: instagram.com/dadofun  

А ещё была сделана совместная фотография с мамой и Бьорндаленом – здесь подробности.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева

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