Чего ждать от 2021 года? Гороскоп для всех знаков Зодиака

До завершения 2020 года и прихода 2021 остаётся совсем немного. Сейчас наступает пора праздников и предвкушения чуда. Всем хочется верить, что следующие 365 дней принесут только радость. Конечно, так не бывает.

Однако можно и нужно надеяться, что следующий год будет намного лучшем, чем этот. На какие бонусы от белого металлического Быка могут рассчитывать представители всех 12 знаков Зодиака?

Яркие события или скучные ссоры? Что предсказывает Овнам гороскоп на 2021 год