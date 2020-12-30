Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать

Вряд ли среди детей, подростков и молодых людей найдётся человек, который не знает Беллу Поарч. При условии, что у этого человека есть доступ к интернету, конечно. Сейчас самое популярное видео тиктокерши набрало более 550 миллионов просмотров, а сама Белла превратилась в настоящую звезду.

Фото: instagram.com/bella.poarch

Поарч не раз признавалась, что детство у неё было так себе. Например, у девушки много татуировок, потому что они скрывают шрамы. А теперь блогер решила показать, как выглядела на своём школьном выпускном.

Фото: instagram.com/bella.poarch

По словам Беллы, в тот день она весила на 23 кг больше. Однако девушка очень любит этот снимок, поскольку он её вдохновляет. Когда она увидела себя на этой фотографии, то поняла, насколько грустной выглядит. Это фото стало одной из причин того, что Поарч пошла в армию. Айлиш, Лоуренс, Гранде. Какими артистками восхищается современная молодёжь

Фото: instagram.com/bella.poarch

«Военно-морской флот стал местом, где я впервые ощутила любовь и поддержку. Друзья будили меня ради приёмов у психотерапевта, которые я постоянно просыпала. Или заставляли идти дальше, когда я плакала, пытаясь затащить по ступеням корабля пулемёты, которые весили столько же, сколько я», – поделилась воспоминаниями девушка.

Фото: instagram.com/bella.poarch

Тиктокерша добавила, что теперь она чувствует поддержку со стороны своих подписчиков и очень благодарна им за это. Пользователи были польщены таким признанием. Кроме того, люди отметили смелость Беллы, ведь не каждый захочет и найдёт в себе силы, чтобы рассказать о неприятных эпизодах биографии.

Фото: instagram.com/bella.poarch