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Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать

30 декабря 2020 07:31
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Вряд ли среди детей, подростков и молодых людей найдётся человек, который не знает Беллу Поарч. При условии, что у этого человека есть доступ к интернету, конечно. Сейчас самое популярное видео тиктокерши набрало более 550 миллионов просмотров, а сама Белла превратилась в настоящую звезду. 

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать -1

Фото: instagram.com/bella.poarch 

Поарч не раз признавалась, что детство у неё было так себе. Например, у девушки много татуировок, потому что они скрывают шрамы. А теперь блогер решила показать, как выглядела на своём школьном выпускном.  

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать -4

Фото: instagram.com/bella.poarch 

По словам Беллы, в тот день она весила на 23 кг больше. Однако девушка очень любит этот снимок, поскольку он её вдохновляет. Когда она увидела себя на этой фотографии, то поняла, насколько грустной выглядит. Это фото стало одной из причин того, что Поарч пошла в армию. 

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Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать -7

Фото: instagram.com/bella.poarch 

«Военно-морской флот стал местом, где я впервые ощутила любовь и поддержку. Друзья будили меня ради приёмов у психотерапевта, которые я постоянно просыпала. Или заставляли идти дальше, когда я плакала, пытаясь затащить по ступеням корабля пулемёты, которые весили столько же, сколько я», – поделилась воспоминаниями девушка. 

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать -10

Фото: instagram.com/bella.poarch 

Тиктокерша добавила, что теперь она чувствует поддержку со стороны своих подписчиков и очень благодарна им за это. Пользователи были польщены таким признанием. Кроме того, люди отметили смелость Беллы, ведь не каждый захочет и найдёт в себе силы, чтобы рассказать о неприятных эпизодах биографии. 

Автор самого популярного ролика на TikTok показала, как выглядела в школьные годы. И девушку не узнать -13

Фото: instagram.com/bella.poarch 

Кстати, ранее мы показали, как выглядели в детстве современные звёзды. Сможете узнать Билли Айлиш и Зендею (здесь подробнее)? 

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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