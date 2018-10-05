Александр Лукашенко о сыновьях: Я рад, что они не стали золотой молодежью

Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если не понимает – могу жестко сказать. Я же все-таки Президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать. А если он уже говорит, это закон. Ну и дети, конечно, понимают, что отца подвести нельзя.

Я этому рад, что они не стали вот этой золотой молодежью, как это модно сейчас говорить. Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. Но если видите – скажите. Даже не мне, а напишите где-то. Я мгновенно отреагирую. Я их приучаю просто жить. Так, как живете вы, как живут простые люди. Есть у тебя что-то лишнее – отнеси нуждающемуся.