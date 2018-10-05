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Александр Лукашенко о сыновьях: Я рад, что они не стали золотой молодежью

05 октября 2018 19:58
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассказал о своих подходах в воспитании детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если не понимает – могу жестко сказать. Я же все-таки Президент, поэтому, наверное, и дети учитывают, что отца лучше не расстраивать. А если он уже говорит, это закон. Ну и дети, конечно, понимают, что отца подвести нельзя.

Я этому рад, что они не стали вот этой золотой молодежью, как это модно сейчас говорить. Я думаю, что вы поверите в мою искренность, потому что вы моих детей нигде распальцованными не видите. Но если видите – скажите. Даже не мне, а напишите где-то. Я мгновенно отреагирую. Я их приучаю просто жить. Так, как живете вы, как живут простые люди. Есть у тебя что-то лишнее – отнеси нуждающемуся.

Александр Лукашенко о сыновьях: Я рад, что они не стали золотой молодежью-1

Второе – это твой пример. Знаете, я считаю, что ребенок должен не только учиться. Да, он должен освоить программу, быть грамотным. Во-вторых, он должен быть спортсменом. Обязательно! Это для того, чтобы он вообще симпатичным рос мужиком и потом своих детей воспитывал. Но и для того, чтобы он здоровым был. Если есть способность к искусству, к музыке – это вот, что делает тебя выше других – ты тоже должен этим заниматься.

В моей жизни так случилось, несмотря на бедноту, я этим занимался. Вот Виктор у меня музыкальную школу закончил. Дима – у него не те были способности, я его не посылал в музыкальную школу. У Николая эти способности очень хорошие.

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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