Александр Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один спортсмен способный

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предупреждаю категорически: не дай бог – мы сейчас за этим в правительстве и Администрации принципиально наблюдаем – уедет за рубеж хоть один спортсмен способный – сразу же пойдет по вертикали проверка: почему уехал? Мы никого держать не должны, но мы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздзіцы», или потому, что им там, как вы говорите, «бабла отвалили». Так заплати – это в договоре должно быть прописано – заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других. Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано – мало не покажется.

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