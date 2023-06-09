9 июня День друзей. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 9 июня, во всем мире принято отмечать трогательный и позитивный праздник – День друзей. Его популярность, особенно в молодежном сообществе, неустанно растет. Это вызвано вполне объяснимыми причинами: человек чувствует себя гораздо увереннее и счастливее, когда его окружают настоящие и преданные друзья.

Друзей не может быть много, но их наличие необходимо для полноты и гармоничности бытия. Честная и искренняя дружба позволяет обходиться без услуг психологов и психотерапевтов. Неслучайно философы считали, что дружба способна удвоить радости и сократить беды. Однако следует не забывать о том, что «для того чтобы найти друга – надо быть им».