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9 июня День друзей. Чем ещё известна эта дата?

09 июня 2023 06:28
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Сегодня, 9 июня, во всем мире принято отмечать трогательный и позитивный праздник – День друзей. Его популярность, особенно в молодежном сообществе, неустанно растет. Это вызвано вполне объяснимыми причинами: человек чувствует себя гораздо увереннее и счастливее, когда его окружают настоящие и преданные друзья.

9 июня День друзей. Чем ещё известна эта дата?-1

Друзей не может быть много, но их наличие необходимо для полноты и гармоничности бытия. Честная и искренняя дружба позволяет обходиться без услуг психологов и психотерапевтов. Неслучайно философы считали, что дружба способна удвоить радости и сократить беды. Однако следует не забывать о том, что «для того чтобы найти друга – надо быть им».

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# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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