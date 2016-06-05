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5 сайтов, где можно провести нескучный вечер

05 июня 2016 11:00
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1. virtualpiano.net 

Наверняка, в детстве каждый мечтал научиться играть на музыкальном инструменте. У кого-то мечта реализовалась, кому-то повезло меньше. Немного времени, терпения и музыкальную тему из Гарри Поттера на клавиатуре компьютера вы сыграете даже с закрытыми глазами. 

5 сайтов, где можно провести нескучный вечер-1

2. app.yousician.com

Ресурс предлагает скачать приложение, которое поможет вам освоить азы музицирования на гитаре.

5 сайтов, где можно провести нескучный вечер-4

3. wikium.ru

Разработчики придумали несколько тренажеров в форме занимательных игр для развития памяти и логики. Кажется, что задания для первоклассника, но мало у кого результаты приближаются к 100%.

5 сайтов, где можно провести нескучный вечер-7

4. newart.ru

Абстракция Джексона Поллока «№5» была продана за $ 140 млн и считается одной из самых дорогих картин мира. Воссоздать полотно с помощью мышки можно за несколько минут.

5 сайтов, где можно провести нескучный вечер-10

5. jugglers.ru

Жонглирование выглядить довольно эффектно. Анимация и подробные инструкции научат ловко перебрасывать сколько угодно предметов.

Автор: Наталия Колешко

# Фотофакт # калейдоскоп # Хобби

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