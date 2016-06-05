5 сайтов, где можно провести нескучный вечер
1. virtualpiano.net
Наверняка, в детстве каждый мечтал научиться играть на музыкальном инструменте. У кого-то мечта реализовалась, кому-то повезло меньше. Немного времени, терпения и музыкальную тему из Гарри Поттера на клавиатуре компьютера вы сыграете даже с закрытыми глазами.
2. app.yousician.com
Ресурс предлагает скачать приложение, которое поможет вам освоить азы музицирования на гитаре.
3. wikium.ru
Разработчики придумали несколько тренажеров в форме занимательных игр для развития памяти и логики. Кажется, что задания для первоклассника, но мало у кого результаты приближаются к 100%.
4. newart.ru
Абстракция Джексона Поллока «№5» была продана за $ 140 млн и считается одной из самых дорогих картин мира. Воссоздать полотно с помощью мышки можно за несколько минут.
5. jugglers.ru
Жонглирование выглядить довольно эффектно. Анимация и подробные инструкции научат ловко перебрасывать сколько угодно предметов.
Автор: Наталия Колешко