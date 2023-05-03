3 мая отмечают День кондитера. Вот чем ещё известна эта дата

Пролистаем международный календарь и узнаем, чем запомнилось 3 мая в истории. Всемирный день Солнца

3 мая – Всемирный день Солнца. Солнце – это основное светило для Земли, его излучение является основным источником энергии планеты. Жизнь всего живого поддерживается благодаря этой яркой звезде. Без солнечного света невозможен элементарный фотосинтез растений, не говоря уже о более сложных формах жизни. Солнце – поистине безграничный источник энергии, который вполне перекрывает нужды человечества. Кроме того, энергия Солнца бесплатная. Что еще важно отметить, во время своей «работы» Солнце не приводит к вредным выбросам в атмосферу. Главная цель Международного дня Солнца – привлечение внимания общества к возможностям использования возобновляемых источников энергии. Всемирный день свободы печати

В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Этот праздник служит напоминанием мировому обществу о том, что свобода печати и выражения мыслей – это ключевые права, прописанные во Всеобщей декларации прав человека. Мы должны защищать эти права, ведь они представляют собой основу демократии и оказывают реальное воздействие на жизнь людей во всем мире.

А еще сегодня День рождения спама. Пользователи отлично знают, что это такое. По сути, это ненужные и порой содержащие опасные ссылки сообщения, которые приходят на личный почтовый ящик. Родоначальником спама называют компанию DEC, которая 3 мая 1978 года разослала около 400 спам-сообщений своим клиентам. Так она решила разрекламировать свою новую продукцию – мини-компьютеры. День кондитера