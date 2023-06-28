28 июня Счастливый день сердечных объятий. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Это один из самых значимых в исламской религии праздников, и известен он как праздник жертвоприношения, если переводить дословно.
Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Это один из самых значимых в исламской религии праздников, и известен он как праздник жертвоприношения, если переводить дословно.
В этот день завершается хадж – паломничество по святым местам, которое должно быть выполнено каждым верующим. Ежегодный праздник жертвы выражает духовное обращение к Богу.
Подробности в видео.