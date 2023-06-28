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28 июня Счастливый день сердечных объятий. Чем ещё известна эта дата?

28 июня 2023 06:35
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Сегодня, 28 июня, мусульмане отмечают Курбан-байрам. Это один из самых значимых в исламской религии праздников, и известен он как праздник жертвоприношения, если переводить дословно.

28 июня Счастливый день сердечных объятий. Чем ещё известна эта дата?-1

В этот день завершается хадж – паломничество по святым местам, которое должно быть выполнено каждым верующим. Ежегодный праздник жертвы выражает духовное обращение к Богу.

Подробности в видео.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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