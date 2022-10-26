26 октября День приятных неожиданностей. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 26 октября, День простого карандаша. 26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем. Немалую роль в этом сыграло открытие в Англии крупного графитного месторождения. С тех пор именно графит стал главным компонентом стержня. Тогда и появился первый простой карандаш в современном виде. Казалось бы, такая мелочь, но сейчас сложно себе представить или увидеть хотя бы один офис или стол школьника, где не было бы карандаша. Со временем люди придумали шкалу жесткости грифеля, изобрели механический карандаш, а также популяризировали графику. Сегодня рисовать простым карандашом учат в любой школе искусств, а мастера этого направления выдают настоящие шедевры. 26 октября 1824 года в Москве открылся Малый театр

26 октября 1824 года в Москве открылся Малый театр – один из старейших театров России, сыгравший выдающуюся роль в развитии русской национальной культуры. Значительную роль в становлении его искусства сыграло творчество Павла Мочалова и Михаила Щепкина, заложивших основы исполнительской школы. Указом Президента России Малому театру присвоен статус национального достояния. 26 октября 1863 года была основана Футбольная ассоциация Англии

26 октября 1863 года была основана старейшая футбольная ассоциация планеты – Футбольная ассоциация Англии, образованная на собрании представителей 11 английских футбольных клубов и школьных команд в лондонской таверне «Вольные каменщики». Собравшиеся футбольные джентльмены выработали свод правил, состоящий из 13 пунктов, которые были во многом близки к действующим и поныне. Постепенно Футбольная ассоциация и единые правила игры получили широкое общественное признание. В 1871 году был учрежден Кубок Футбольной ассоциации (Кубок Англии), который проводится и сегодня и является старейшим футбольным турниром. 26 октября День приятных неожиданностей