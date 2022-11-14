14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. Чем ещё известна эта дата в истории?

День кузнеца

14 ноября в Беларуси отмечается народный праздник Кузьмы, покровителя кузнецов, поэтому этот день называют еще и профессиональным праздником этих мастеров – Днем кузнеца. Кузнечное дело – это одно из старинных и самых уважаемых ремесел. В народе кузнеца считали богатырем, в чьих руках железо и огонь становятся послушными. Несмотря на то, что современная промышленность потеснила кустарные ремесла, профессия кузнеца остается очень уважаемой. Уделом мастеров остается изготовление единичных, эксклюзивных изделий, которые скорее можно отнести к произведениям искусства. День кузнеца – отличный повод для проведения всевозможных фестивалей и ярмарок, на которых выставляются и продаются кованые изделия, а люди знакомятся с традициями ремесла, его хитростями и тонкостями. Всемирный день борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября под эгидой ООН отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Согласно данным Международной диабетической федерации, в мире насчитывается более 425 миллионов пациентов с сахарным диабетом, подавляющее большинство которых имеют второй тип. По данным ВОЗ, сахарный диабет увеличивает смертность населения в 2-3 раза и сокращает продолжительность жизни. Главная цель лечения больного любой формой диабета – снизить содержание сахара в крови, нормализовать по возможности все виды обмена в организме, предупредить развитие тяжелых осложнений. В Беларуси функционирует 20 стационарных и 208 амбулаторных «Школ диабета», в которых ежегодно по программе, утвержденной Минздравом, проходят обучение более 42 тысяч пациентов. Система обучения в нашей стране получила высокую оценку ВОЗ и Международной диабетической федерации и рекомендована в качестве примера для государств европейского региона. День логопеда