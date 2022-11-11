11 ноября – Всемирный день шопинга. Что ещё отмечают в эту дату?

Международный день энергосбережения

11 ноября отмечается Международный день энергосбережения. Основная цель праздника – привлечение внимания общественности к рациональному использованию энергоресурсов. Этот день – отличный повод еще раз поговорить об энергоэффективных технологиях, важности использования возобновляемых источников энергии, способах энергосбережения дома и в офисе. А лучше не только поговорить, но и применить полученные знания на практике: например, не оставлять электроприборы, включенными в режиме ожидания, заменить лампочки в квартире на энергосберегающие, пользоваться душем вместо ванны и отказаться от пластиковых упаковок, раздельно собирать и перерабатывать отходы.

11 ноября – Всемирный день шопинга. Этот праздник не только для отъявленных шопоголиков. Особой датой в календаре обозначили день, когда можно крайне выгодно купить различные товары. Всемирный день шопинга ждут многие покупатели в разных странах, но так было не всегда.

В Китае 11.11 отмечается праздник «холостой жизни», так как холостяк ассоциируется с цифрой один. Красивую дату решили использовать специалисты китайской компании Alibaba Group. В 2009 году они запустили аналог «Черной пятницы» в своей стране, приурочив акцию ко Дню холостяка. Распродажа произвела фурор. За несколько лет праздник обрел немалую популярность не только в Китае, но и во всем мире, составив конкуренцию таким грандиозным торговым предложениям, как «Черная пятница» и «Киберпонедельник».

Международный день фитнеса