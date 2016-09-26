10 самых необычных ресторанов мира

Крупнейший туристический сервис TripAdvisor опубликовал рейтинг самых необычных ресторанов со всего мира, поесть в которых мечтают миллионы человек. В этом списке нет мест, т.к. определить самый впечатляющий очень сложно.
Крупнейший туристический сервис TripAdvisor опубликовал рейтинг самых необычных ресторанов со всего мира, поесть в которых мечтают миллионы человек. В этом списке нет мест, т.к. определить самый впечатляющий очень сложно.
Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant
Флорида, США
Тематический ресторан в парке развлечений оформлен в стиле американского автокинотеатра пятидесятых годов. Столики сделаны в виде машин с откидным верхом, а во время еды можно посмотреть старые голливудские фильмы.
Dans le noir
Париж, Франция
Знаменитое заведение в самом центре французской столицы, где посетителям предлагают поесть в полной темноте. Столики в нем расписаны на несколько месяцев вперед.
The Rock
Мичамви, Танзания
Небольшой ресторанчик в Танзании примечателен тем, что расположен на маленькой скале в океане. Отдельным приключением становится попытка добраться до него.
Ithaa Undersea Restaurant
Рангали, Мальдивы
Этот ресторан известен тем, что расположен под водой. Во время обеда посетители могут понаблюдать за обитателями глубин и насладиться красотой коралловых рифов.
Cereal Killer Cafe
Лондон, Великобритания
Место для тех, кто ностальгирует по видеопрокатам и коллекционированию значков и вкладышей. В этом кафе можно попробовать сотни видов сладостей (особенно кукурузных хлопьев) и окунуться в атмосферу 90-ых.
Alux Restaurant
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот ресторан находится прямо внутри скалы. Чтобы попасть в него, нужно миновать целый лабиринт из пещер и сенотов.
Ristorante Grotta Palazzese
Полиньяно-а-Маре, Италия
Еще один ресторан, стены которого создала природа. Заведение внутри глубокой пещеры позволяет посетителям отведать лучшие блюда итальянской кухни и открывает великолепный вид на океан.
Ninja New York
Нью-Йорк, США
Ресторан японской кухни не только выполнен в восточном стиле, но и имеет обслуживающий персонал, состоящий целиком из ниндзя. Таинственные официанты в темных одеждах могут появиться в любой момент, а ниндзя-повара готовят прямо на глазах у посетителей.
Food Loop
Баден-Вюртемберг, Германия
У этого ресторана весьма интересная подача еды. Ее приносят не официанты, а она сама приезжает к посетителям по маленьким американским горкам.
Christchurch Tramway Restaurant
Крайстчерч, Новая Зеландия
Этот ресторан не имеет точного адреса, т.к. никогда не стоит на месте. В уютном трамвае можно не только отправиться на экскурсию по городу, но и попробовать самые вкусные блюда местной кухни.