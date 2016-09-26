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10 самых необычных ресторанов мира

26 сентября 2016 16:08
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Крупнейший туристический сервис TripAdvisor опубликовал рейтинг самых необычных ресторанов со всего мира, поесть в которых мечтают миллионы человек. В этом списке нет мест, т.к. определить самый впечатляющий очень сложно.

10 самых необычных ресторанов мира-1

Sci-Fi Dine-In Theater Restaurant

Флорида, США

Тематический ресторан в парке развлечений оформлен в стиле американского автокинотеатра пятидесятых годов. Столики сделаны в виде машин с откидным верхом, а во время еды можно посмотреть старые голливудские фильмы.

10 самых необычных ресторанов мира-4

Dans le noir

Париж, Франция

Знаменитое заведение в самом центре французской столицы, где посетителям предлагают поесть в полной темноте. Столики в нем расписаны на несколько месяцев вперед.

10 самых необычных ресторанов мира-7

The Rock

Мичамви, Танзания

Небольшой ресторанчик в Танзании примечателен тем, что расположен на маленькой скале в океане. Отдельным приключением становится попытка добраться до него.

10 самых необычных ресторанов мира-10

Ithaa Undersea Restaurant

Рангали, Мальдивы

Этот ресторан известен тем, что расположен под водой. Во время обеда посетители могут понаблюдать за обитателями глубин и насладиться красотой коралловых рифов.

10 самых необычных ресторанов мира-13

Cereal Killer Cafe

Лондон, Великобритания

Место для тех, кто ностальгирует по видеопрокатам и коллекционированию значков и вкладышей. В этом кафе можно попробовать сотни видов сладостей (особенно кукурузных хлопьев) и окунуться в атмосферу 90-ых.

10 самых необычных ресторанов мира-16

Alux Restaurant

Плая-дель-Кармен, Мексика

Этот ресторан находится прямо внутри скалы. Чтобы попасть в него, нужно миновать целый лабиринт из пещер и сенотов.

10 самых необычных ресторанов мира-19

Ristorante Grotta Palazzese

Полиньяно-а-Маре, Италия 

Еще один ресторан, стены которого создала природа. Заведение внутри глубокой пещеры позволяет посетителям отведать лучшие блюда итальянской кухни и открывает великолепный вид на океан.

10 самых необычных ресторанов мира-22

Ninja New York

Нью-Йорк, США

Ресторан японской кухни не только выполнен в восточном стиле, но и имеет обслуживающий персонал, состоящий целиком из ниндзя. Таинственные официанты в темных одеждах могут появиться в любой момент, а ниндзя-повара готовят прямо на глазах у посетителей.

10 самых необычных ресторанов мира-25

Food Loop

Баден-Вюртемберг, Германия

У этого ресторана весьма интересная подача еды. Ее приносят не официанты, а она сама приезжает к посетителям по маленьким американским горкам.

10 самых необычных ресторанов мира-28

Christchurch Tramway Restaurant

Крайстчерч, Новая Зеландия

Этот ресторан не имеет точного адреса, т.к. никогда не стоит на месте. В уютном трамвае можно не только отправиться на экскурсию по городу, но и попробовать самые вкусные блюда местной кухни.

# Интернет # Еда # калейдоскоп

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