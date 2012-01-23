Вытинанки – ажурное вырезание из бумаги, бересты, ткани, кожи и даже дерева

Зародилось это искусство в древнем Китае после изобретения бумаги.



В Беларуси оно известно с XVI века как способ оформления важных документов. Пару веков спустя, когда бумага стала доступна всем слоям населения, вытинанка стала одним из средств интерьерного декора. Изящные бумажные поделки вешали на стены и окна, использовали в качестве салфеток. Особыми вытинанками крестьянские избы украшались к главным праздникам – Рождеству, Масленице или Пасхе.



Елена Шалимо, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

В принципе, этот вид творчества – это творчество многих народов. А у нас конкретно вытинанка – это складывание бумаги, надрез именно сгиба. Поэтому мы сейчас будем рисовать одного чертика, а в итоге вырежем двух.



Принцип многократного складывания бумаги – отличительная черта белорусской вытинанки. Во многих других странах более популярно «силуэтное» вырезание. К характерным особенностям славянской техники можно отнести также монохромность и симметричность изображения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Елена Шалимо, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Все дело в сложении, то есть делаешь полработы, а открываешь целую. Здесь очень интересный фокус. И всегда видишь только половину перед собой своего замысла.

Образ какой-то я уже вижу, но все равно это как проявление в фотографии. Никогда не знал, как оно получится. Так и здесь. Элемент чуда присутствует.



Начинается чудо с эскиза – Елена Шалимо займется вырезанием пары чертиков, а Доменика – фигурок ангелов.



Доменика, певица:

Рассматривая вытинанку, мы можем заметить повторяющиеся символы. Это могут быть птицы: голуби, петухи, павлины, некие декоративные сказочные птицы. Также вырезают из бумаги животных – это часто персонажи сказок, персонажи фольклора. Вырезают также фигурки людей и чаще всего это персонажи мифологии.

Все символы имеют мифологический, обрядовый, тотемный подтекст. Сегодня широкое распространение получили архитектурные формы, и часто вырезают культовые храмы, церкви.



Для изготовления вытинанок используют и ножи, и резаки. Однако основным инструментом остаются все-таки ножницы. Современные мастера используют профессиональные парикмахерские орудия труда. А с помощью таких, еще бабушкиных портняжных ножниц, наша героиня работает над вытинанками больших форм.



Елена Шалимо, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Это искусство появилось в конце XVIII века на Беларуси, оно было народным, потому что крестьянки видели у паненок красивые ажурные кружева, тюлевые занавески, которые не могли себе позволить. Что они могли придумать? Из того, что было, они придумали выход. И получилось интересно. А сейчас это мастерство берут на вооружение профессиональные художники.



Контур чертика готов, теперь персонаж начинает обретать художественные детали. Вытинанку иногда называют «рисунком надрезами». С их помощью и получаем ажурную картинку. Вернее, ее половинку. Теперь – разворачиваем!



Елена Шалимо, член Союза мастеров народного творчества Беларуси:

Образы присутствуют в любом народном творчестве, в мифологии – черти, ангелы. Но это – как я это представляю на сегодняшний момент, в эту минуту: мохнатый, кругом шерсть должна быть.



Подобную процедуру повторяем и с фигурками ангелов. На подоле и манжетах платья появляются кружевные вставки. Ажурными, по-настоящему невесомыми, становятся и крылья.



Вытинанка и сегодня – популярное занятие как рукодельниц, так и профессиональных художников. Кроме того, это – прекрасный способ развития мелкой моторики, воображения и усидчивости у детей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Вариантов практического применения вытинанки множество. Это и детали одежды, и декор интерьера, и авторские открытки, и украшение праздничных аксессуаров, и многое другое.



Доменика, певица:

Предлагаю всем – и взрослым, и детям – провести свободное время с пользой и ознакомиться с увлекательным занятием – вырезанием из бумаги. Ведь можно изготовить много красивых и полезных вещей: поздравительные открытки, новогодние маски, валентинки и многое другое.

Вытинанка – это полёт фантазии! Желаю вам творческого вам вдохновения и до новых встреч.