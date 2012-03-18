Восточные танцы в Минске: движения, ограничения и рекомендации начинающим

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Для кого-то это просто экзотический танец, они хотят удивить своего любимого накануне праздника, кто-то приходит вместо фитнеса. Потому что фитнес – однообразные движения, а здесь – музыка, экзотика, развитие, общение. Кто-то приходит уже почитав о пользе танца живота, потому что на данный момент не секрет, что женщинам полезно заниматься этим видом искусства.

Аппетитные движения, сладкие ритмы и соблазнительный перезвон блестящих украшений. Восточный танец у многих ассоциируется с молодостью, мягкой округлостью форм и стройностью, присущей юным барышням. Однако и в те времена, когда искусство танца живота только зарождалось, и до сих пор у него нет никаких ограничений ни по возрасту, ни по стартовой физической форме танцовщиц.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Если женщина чувствует себя достаточно хорошо, чтобы идти заниматься танцами, она может это делать. Я лично видела женщину 70 лет, которая выступала. Даже на всех наших конкурсах, кубках, чемпионатах есть номинация «Гранд сеньоры» (это дамы за 50).

Ограничений нет, наоборот, даже советуется, потому что большая польза для суставов – можно избавиться от остеохондроза, который мешает женщинам преклонного возраста.

Не является противопоказанием для занятий танцем живота и беременность, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Если она протекает без патологий, врачи не возражают: танцуйте на здоровье месяца до шестого.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Существует версия, что танец живота и был придуман как подготовка женщины к родам. Потому что активно действует тазовые мышцы, бедра. Все женские органы активно двигаются и укрепляются. Также можно на первом месяце беременности, но если это врач рекомендует. Полезно тем, что формируется дыхание. мы привыкаем дышать во время тренировки, привыкаем двигать животом, а во время родов хорошее дыхание необходимо женщине. Также чередуется напряжение мышц с расслаблением, что поможет при предродовых схватках.

Какую бы цель вы перед собой не ставили, выбирайте группу, в которой занимаются дамы примерно одного с вами возраста и с таким же уровнем подготовки. Спустя некоторое время, впрочем, вы уже легко сможете забыть и о своих годах, и о том, что ваши движения, возможно, были не слишком элегантны. Тем более что и фигура постепенно обретет заветную аппетитность.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Очень худым девушкам тоже стоит идти на танец живота, чтобы приобрести красивые очертания. Чтобы танцевать танец живота, живот все-таки должен быть. Совсем худышки некрасиво смотрятся в движении.

И если вы считаете себя полненькой или фигура устраивает, но хотелось бы подкорректировать, танец живота – то, что вам нужно. Потому что наши упражнения помогают не похудеть, а перераспределить жировые отложения. Талия становится более тонкой, бедра округлыми и даже, есть такое мнение, что увеличивается грудь. Мы статично двигаем различными частями тела, а грудью двигаем от бедер. Задействованы очень многие межреберные мышцы, что в результате делает грудь более подтянутой и сохраняет форму на долгое время.

Результат, конечно, зависит от интенсивности занятий. Но самые приятные изменения в себе, своей фигуре, пластике и самооценке вы почувствуете уже через месяц регулярных уроков, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Причем спасибо нужно будет сказать не одному только танцу.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Еще благодаря тому, что не рекомендуется за два часа до тренировки кушать, ведь идет большое движение мышцами живота, очень активно участвует наша пищеварительная система, поэтому с этой едой просто некомфортно будет вам самим. За два до тренировки вредно кушать, через два часа после тренировки – тоже вредно, ведь уже вечер, поэтому, так или иначе, диета соблюдается. Результат будет замечен уже через месяц.

Если вы до сих пор настроены скептически или по каким-то причинам не можете посещать занятия, попробуйте выполнять элементарные движения восточного танца дома.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Движение очень простое: делается на прямых ногах, плечи фиксируются на одном месте, сдвигаем бедра в сторону при помощи пресса и ног. такие покачивания из стороны в сторону можно делать даже дома, моя посуду. Это не требует особого напряжения, но активно работает боковой пресс, боковые мышцы, поэтому талия становится более изящной и тонкой.

Когда получается это движение, можно добавить «восьмерки». То же самое, только как будто рисуем бедрами восьмерку. Опять же задействованы боковые мышцы, что приведет к сужению талии.

Одно из самых ярких, эффектных и одновременно полезных движений в танце живота – тряска. Во время тряски кровь очень активно поступает в наши мелкие сосудики, что помогает избавиться от целлюлита и варикозного расширения вен. Тряска делается на полном расслаблении. Просто представьте, что у вас навешано много мусора и его нужно стряхнуть. Можно немного присесть, чтобы расслабить ноги, и трястись в свое удовольствие. Просто, не напрягаясь.

Не останавливайтесь на достигнутом, и впереди вас ожидают новые победы. Дело даже не в конкурсах или соревнованиях. Свой главный приз вы получите, посмотрев на себя в зеркало. И еще, конечно, в мужских взглядах, которые вы обязательно почувствуете на себе.

Татьяна Дрило, преподаватель танца живота, обладательница премии и приза зрительских симпатий республиканского фестиваля «Восточные сладости-2011»:

Это такое удивление, желание потрогать, оказаться рядом, восхищение, потому что это зачаровывает.

Конечно, формируется фигура, и это трудно не заметить, этому надо радоваться. И даже самом ощущение не только на выступлениях. Танец раскрывает внутреннюю суть. Мы каждый день ходим на работу, вынуждены быть в домашних делах, а здесь показываем наше внутреннее желание, сексуальность. Все это раскрывается в танце, все это можно передать через танец. На мой взгляд, танец живота, именно женский танец, передает это более полно и красочно.

Танцуйте, становитесь красивее, увереннее и счастливее.