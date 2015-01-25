Новости Беларуси. Варежки с белорусским орнаментом уже почти 10 лет вяжет мастерица из Витебска. Тамара Волох взяла спицы еще в детстве и не расстается с ними до сих пор. За свою жизнь она связала не менее тысячи пар рукавичек. Теперь изделия витебской мастерицы носят в России, Норвегии и даже в США.

Тамара Волох:

Когда выступала наша Домрачева и победила, так накрывалась знаменем, была вот этот символика, а я сидела, смотрела передачу и вязала. У меня была такая гордость за свою страну.

Сегодня Тамара Николаевна уже вспоминает, как неистово болела за белорусскую спортсменку в дни белой Олимпиады в Сочи. И именно с Дашей теперь ассоциируется белорусский орнамент на эксклюзивных рукавицах.

Тамара Волох:

У меня мечта была, чтобы сборная наша была в таких варежках. Она, когда приветствовала, ручкой махала, была в варежках. Но варежки у нее были не с таким орнаментом.

Согреть своими варежками мастерица готова едва ли не всю страну. Признается, лишь бы сил хватило. На одну такую рукавицу уходит минимум 7 часов кропотливой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Волох:

Это тепло моей души, потому что я вяжу с большой любовью. Это не то, что машинная вязка: задали там и машина работает, и все. А здесь именно мое желание.

Рукавички витебской мастерицы даже на летних выставках-ярмарках расходятся как горячие пирожки. Изделия с белорусской символикой с удовольствием носят в России, Норвегии, Прибалтийских странах и даже США.

Тамара Волох:

Вот это вот – сын солнца – Ярила так называемый. А вот это – Житень: веночки и колосочки – символ урожая. Это сугубо наше, белорусское.

Прежде, чем начать вязать эксклюзивные варежки, Тамара Николаевна изучила немало книг о белорусском фольклоре. Это помогло женщине соединить традиции с современным стилем. Но главное, признается мастерица, в каждое изделие нужно вложить душу. Такие рукавички согреют в любую непогоду.