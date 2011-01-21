С помощью реставраций и декора можно подарить новую жизнь старому и запыленному столику

За столом не только обедают или работают. Им еще и любуются. При условии, конечно, что над этим предметом интерьера потрудился дизайнер. Будь то кухонный, письменный, журнальный или детский стол, он может стать не просто полезной, но еще и стильной частью домашней обстановки.

Ирина Таболич, декоратор:

Если это столешница детского столика, естественно, должен быть какой-то рисунок, напоминающий детские элементы: сказочных героев, персонажей мультфильмов и так далее.

Кухонный стол предполагает собой, соответственно, всему помещению, те элементы, которые соответствуют интерьеру. Это могут быть какие-то металлические вставки, стеклянные, зеркальные элементы. То есть те детали, которые подчеркивают общий интерьер.

Не обязательно приобретать новую мебель. Прекрасно будет смотреться профессионально отреставрированная старая или даже случайно собранная из случайных материалов.

Ирина Таболич, декоратор:

Используя остаток листа ДСП, такой лист с накатанной полиграфией, оргстекло, которое закрывает самую полиграфию, чтобы не портился рисунок, и металлизированную кронку, можно смастерить вот такой незамудреный столик, который при помощи складных ножек будет еще функционально складываться. Это может быть столик для ребенка, обеденный стол.

В общем, вещь, которая не займет много места, но всегда функционально нужна в квартире.

Декорировать можно стол, выполненный из любого материала: от дерева до пластика, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И средствами украшения тоже могут стать самые разнообразные предметы. Главное, в погоне за красотой не лишиться основного качества стола – его практичности и функциональности.

Ирина Таболич, декоратор:

Естественно, итоговым этапом каждого декора должно быть закрывающее сверху полотно – либо оргстекло, либо обычное стекло.

Надо сказать, что функциональность оргстекла имеет и плюсы, и минусы. Скажем, более легкое, более стильное. Но со временем оргстекло может царапаться. Требует более аккуратного ухода.

Обычное стекло, помимо того, что оно тяжелее, все-таки имеет функциональность большую.

Если в доме еще с бабушкиных времен стоит старый столик, с помощью реставрации и декора подарите ему новую жизнь. И тогда он вместо пыли начнет собирать вокруг себя приятную компанию.

Для начала определитесь с композиционным рисунком. Если на столе будет стоять некий крупный предмет, часы или ваза, рисунок должен быть сдержанным. Если же стол призван служить украшением интерьера, то можно позволить себе любую роскошь в декоре.

Ирина Таболич, декоратор:

В нашем случае мы прибегли к тому, что сделали его очевидно богатым, заметным и ярким пятном. Это стол не только для чашки кофе, но и предмет интерьера.

Основой стала родная столешница старого столика. При помощи специального средства нанесен фон, который не скрыл, а подчеркнул ее солидный возраст.

Ирина Таболич, декоратор:

Сильным элементом декора смотрится фон, который называется «эффект кракилюра», то есть выполненный в технике кракилюра. Те старения, потрескивания дерева, которые были, мы не скрываем, а наоборот их добавляем. Делаем это не недостатком, а акцентом.

Затем с помощью скелетированных листиков мы попытались сочетать, скажем, элементы тонкости, ажурности в разном стиле. Фон у нас растресканный, листья не просто глухие, плотные, а скелетированные, ажурные.

Использовали такой интересный материал как «кудри ангела». Весьма душевный, добавляющий легкости, золота, яркости, богатства.

Законченность декору придала прорисовка деталей витражным контуром белого и золотого оттенков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Воздушность, созданная при помощи ажурных нитей и блесток, стала еще невесомей в обрамлении темных ножек стола.

Ирина Таболич, декоратор:

Ножки стола изначально были металлические. То есть достаточно плотный метал, тяжелый, угнетающий. Но для того, чтобы соблюсти стиль столешницы и ножек нам пришлось при помощи полона сделать его более воздушным и нежным. Мы добавили тонировку на темный мрачный металл. И стол как бы заиграл, засветился.

Подобного изящества можно добиться и на темном фоне столешницы. На нем любое изображение будет смотреться контрастно и ярко. Кроме того, в поддержку задекорированному столику таким же образом можно оформить тумбы, полочки или другие поверхности привычных предметов мебели.