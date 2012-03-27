Резьба по дереву. Как обычное полено превратить в столовый предмет, животное или человека

Дерево – не только доступный, но еще и относительно простой для обработки материал. Для резьбы пригоден, в принципе, любой вид деревьев. Те, что посерьезнее и потверже, оставим опытным мастерам, работающим с большими формами. Начинающим и тем, кто результатом работы видит небольшие художественные поделки, лучше всего подходит осина или липа. Последнюю легко найти и в городской черте – среди бетона и машин липа себя чувствует прекрасно.

Доменика, певица:

Самым удобным материалом для резьбы по дереву является ольха, осина или липа. А что из этого можно сделать, спросим у мастера резьбы по дереву Татьяны Ивановны Зайковой.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Собственно говоря, из дерева можно сделать все. Раньше и делалось все. Это сейчас появилось множество более технологичных материалов, удобных в быту, но все равно изделия из дерева продолжают украшать наш быт.

Кто-то назовет эти вещицы безделушками – пожалуйста. Ведь у предметов, которые украшают интерьер, функциональность – не обязательное качество. Впрочем, найти повод и для их практического применения можно всегда – была бы фантазия.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Например, вот это, как выяснилось, очень удобная подставка для мобильника. А вот сюда тоже можно мобильник положить, колоду карт или яблоко, и оставить его ребенку на завтрак, например.

Нет материала без изъянов. Но древесина позволяет свои физические недостатки (трещины, сучки и задоринки) обращать в художественные достоинства.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Например, такой загадочный ангел. На месте его большого носа раньше торчал некрасивый сучок.

Или, например, вот этот король. Это тоже – веточка и сучок.

То есть приспосабливайтесь. Как писалось в одной умной книжке, то, чего у нас нет, мы заменим тем, что у нас есть. Для этого нам нужно мыслить позитивно и инициативно.

Вот это бревно было просто с трещиной. Оно, когда сохло, треснуло. А я сделала такую позитивную козу.

И для позитивной козы, и для любой другой поделки из дерева потребуется обязательный минимум инструментов. Специальные ножи с лезвиями разного размера и формы называются резцами. Их начинающему творцу потребуется совсем немного, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Доменика, певица:

Освоить простые начальные техники может каждый, ведь потом вам и самим захочется усложнять задачи и оттачивать свое мастерство. Этим ремеслом занимаются и пожилые люди, и взрослые, и дети во всем мире. Ведь из древесины можно создать уникальные шедевры, которые принесут вам духовное удовлетворение.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Сейчас я покажу что я делаю. Отталкиваясь от названия передачи («Большой завтрак»), я делаю ложку, которая к завтраку тоже дорога, как и к обеду.

Начинает мастер с самого сложного – изготовления выемки, которая, собственно, и делает ложку ложкой.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Просто ложку делать неинтересно. Если мы делаем ложечку, то ее тоже нужно как-то украсить.

Можно сделать ручку в виде спирали, можно сделать с дырочками, можно просто кругленькую, а сюда вырезать, может, небольшого медвежонка, посадить его, человечка, рожицу.

На вырезание рожицы или медвежонка требуется больше времени, чем имеется в нашем распоряжении. Поэтому украшаем ложку спиральной ручкой. По предварительно нанесенной разметке делаем насечку косым резцом. Затем подрезаем ее с обеих сторон.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Чем глубже и уже будет этот надрез, тем он будет симпатичнее и выразительнее.

Таким образом обрабатывается вся ручка. Но это – пока еще черновик.

Татьяна Зайкова, мастер резьбы по дереву:

Что еще нужно сделать? Осталось еще раз пройтись по всей поверхности ложечки, подрезать аккуратно, сделать тоньше стеночки, углубить рельефы и подшлифовать. Но если вы очень голодны и очень спешите, то, в принципе, пользоваться ей уже можно.

Предмет, вполне похожий на ложку, со всеми признаками: рабочая часть, ручка. Только еще не совсем аккуратненько.

Ложка – это только красивое начало. Хотите – и в вашем доме Щелкунчик встретится с Царевной-Лягушкой, лестница в небо даст возможность прокатиться по Луне на скейтборде с гитарой в руках, Чеширский кот подпоет хору Волшебных Кроликов. А всего-то и надо – взять в руки полено и острый нож.

Доменика, певица:

Несмотря на появление современных материалов и автоматизацию производства, ручная резьба остается любимым занятием мастеров. Проводите свое время с пользой. Приятного вам творчества.